Em Americana, secretário de Transporte e Logística garante olhar para SP-304

O secretário de Transporte e Logística de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, disse nesta quinta-feira, em visita a Americana, que a SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz) tem estudos em andamento para garantir a redução de acidentes fatais. Ele esteve na cidade para conferir os trabalhos na Estrada Municipal Ivo Macris.

De acordo com o secretário, a pasta, em parceria com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), possui projetos com foco regional para frear as estatísticas de acidentes.

João Octaviano Machado Neto se reuniu com o prefeito Chico Sardelli – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Segundo os dados mais recentes do Infosiga, sistema do governo estadual, 71 pessoas perderam a vida na rodovia entre 2015 e junho deste ano, no trecho entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Apenas em 2022 foram quatro óbitos.

João Octaviano relatou ainda que a SP-304 recebe trabalhos constantes de sinalização de solo. Outra frente trabalhada pela pasta é o Programa “Respeito à Vida”, que visa melhorar as estatísticas com a implantação de dispositivos de segurança e conscientização no trânsito.

Questionado, o DER informou que solicitou recursos para a realização da instalação de barreiras no canteiro da SP-304.

O órgão ainda garantiu que segue trabalhando na licitação para a instalação de radares na rodovia, e reforçou que a fiscalização da velocidade continua sendo realizada pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), por meio dos radares portáteis, e que conta com o apoio das Ubas (Unidades Básicas de Atendimentos), que realizam monitoramentos das rodovias 24 horas por dia.

Em Americana, as obras na Ivo Macris têm investimento de R$ 14,2 milhões, e os serviços de melhoria acontecem em 15,8 km da via.