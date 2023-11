Em Americana, reforma do CIEP São Vito começa no próximo dia 13

Melhorias no local foram discutidas em reunião entre as secretarias envolvidas e a empresa responsável

A reforma do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti, no São Vito, em Americana, será iniciada no dia 13 de novembro. A data foi definida em reunião entre as secretarias de Educação, de Obras e Serviços Urbanos e a empresa responsável pela execução das melhorias, na última quarta-feira (1º).

O telhado da escola ficará praticamente novo com a troca de mais de 900 m² de telhas de fibrocimento por exemplares de aço termoacústicos, que proporcionam maior conforto térmico e acústico aos estudantes.

Ciep do São Vito passará por melhorias – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A substituição será feita nos blocos 1, 2 e central, incluindo os corredores de acesso à escola, às salas de aula e ao anfiteatro. O telhado atual será revisado e o projeto prevê melhoria na iluminação natural.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A qualidade do ensino e da estrutura das unidades da nossa rede municipal são referência e trabalhamos não só para seguir dessa forma como também para evoluirmos. Vamos partir para a reforma do Ciep São Vito com esse compromisso”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV).

As obras incluem a troca de condutores, rufos e calhas e o fechamento das esquadrias do auditório, com a substituição de caixilho metálico por alvenaria. Os serviços ocorrerão simultaneamente às aulas, sem prejuízo para o trabalho pedagógico.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Investir na educação é sempre motivo de satisfação. As reformas das nossas escolas estão no roteiro de investimentos da prefeitura de forma permanente e passando por diferentes regiões. Será uma alegria contar com o Ciep São Vito também revitalizado”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A escola, que atende cerca de 360 estudantes do ensino fundamental, também passará por pintura geral, nas áreas internas e externas, totalizando uma área superior a 9 mil m². A Prefeitura de Americana investirá mais de R$ 900 mil nos trabalhos, custeados com recursos da Secretaria Municipal de Educação.