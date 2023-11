Em Americana, projeto de escola municipal simula eleição com urnas eletrônicas

Os 90 alunos de três classes do 4º ano do ensino fundamental da escola municipal Florestan Fernandes, na Morada do Sol, em Americana, participaram da terceira edição do projeto “Criança faz Política”. Pela primeira vez, a iniciativa contou com urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral.

Nesta quarta-feira (22), os pequenos eleitores fizeram suas opções entre candidatos da própria escola, votando para prefeito, vereador e secretário de Educação.

O programa foi idealizado pelas professoras Kelly Cristini Azevedo Gonçalves e Rosana Amedi.

Embora o cargo de secretário de Educação seja uma escolha direta do prefeito, as professoras decidiram também que o “ocupante da função” fosse escolhido pelo voto.

Projetou envolveu os estudantes da escola em Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O chefe do cartório eleitoral da zona 158, em Americana, Márcio Uchida, participou da atividade. “Considero que é um projeto muito importante e que incentiva as crianças desde cedo sobre a importância da participação política”, disse.

A professora Kelly ressaltou que os alunos-candidatos fizeram chapas e apresentaram propostas aos demais estudantes.

“As propostas serão entregues diretamente ao prefeito Chico Sardelli (PV), ao presidente da câmara Thiago Brochi (sem partido) e ao secretário municipal de Educação Vinicius Ghizini”. Os vencedores conhecerão o gabinete do prefeito, explicou a educadora.

Durante a votação, Brochi e o vereador Thiago Martins (PV) estiveram na escola e escolheram os seus “candidatos”.

A estudante Júlia Aila de Oliveira Pelegrino, de 10 anos, participou como mesária. “Achei muito importante esse projeto. Minha função é comprovar os alunos que participaram da eleição”, explicou à reportagem.