Em Americana, poluição do ar incomoda e gera queixa de moradores

A qualidade do ar em Americana está incomodando e virando alvo de reclamação. Quem reside ou passou nesta quarta-feira de manhã pela região próxima à Rua Carioba, além de observar uma névoa encobrindo parte da paisagem, sentiu também um odor característico descrito como sendo poluição.

O aposentado Carlos Alberto Abad, residente no Parque Novo Mundo, registrou o fato na Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) de Limeira e aguarda providências para resolver ou pelo menos amenizar o problema.

Ele conta que saiu de casa pela manhã e ao chegar na Avenida Cillos já começou a sentir o cheiro. À medida que se aproximava do Centro, o odor foi ficando mais forte. “Quando cheguei na Rua Carioba, aí ficou insuportável”. Além do odor, o que também chamou sua atenção foi a paisagem ‘branca’. “Era muita fumaça. Estava encobrindo tudo”. O aposentado informa ter sentido o cheiro várias outras vezes, mas de uns dois meses para cá ele tem sido mais frequente e intenso. “Tem piorado muito e hoje passou dos limites”.

A Cetesb, através da assessoria de comunicação, informou que fiscaliza e monitora periodicamente as emissões e concentrações de substâncias odoríferas no ar. Nesta época do ano, “podem ocorrer episódios de percepção de odor” em função das condições climáticas. Segundo o órgão, as condições de dispersão atmosférica são mais desfavoráveis e por isso também intensifica as fiscalizações neste período.