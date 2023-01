Em Americana, passarela cede com transbordamento do Ribeirão Quilombo

Uma passarela que liga os bairros Nova Americana e Chácara Machadinho, perto do Residencial Guaicurus, em Americana, cedeu neste fim de semana, por conta das fortes chuvas na região. Com o transbordamento do Ribeirão Quilombo, mostrado pelo LIBERAL na última quinta-feira (29), a ponte ficou completamente submersa e não aguentou a força da água.

Na manhã desta segunda-feira (2), o local foi interditado e avaliado pela Defesa Civil e pela Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos).

Passarela do Condominio Guaicurus cede com forca da s aguas do riberao quilombo (16) – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“É um acesso bastante utilizado pelas pessoas. Devido a uma forte correnteza, uma parte da ponte foi avariada. O ribeirão também recebe águas de outras cidades, então foi necessário tomar uma medida de prevenção. Continuamos monitorando a situação”, disse o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves, um laudo foi elaborado sobre a queda da passarela. A pasta ainda irá estudar se a ponte será apenas restaurada ou se um novo projeto será realizado.

Passarela estava completamente submersa na última quarta-feira – Foto: Gabriel Pitor / O Liberal

Os bairros e ruas que margeiam o Ribeirão Quilombo foram bastante afetados pelas enchentes – foi o maior volume de precipitação na região dos últimos 30 anos.

Em Americana, a Avenida Bandeirantes, por onde é possível ter acesso à passarela, registrou pontos de alagamento e o Campo do Torino ficou completamente inundado. Nova Odessa e Sumaré também tiveram transtornos por conta do transbordamento do ribeirão.

Nesta segunda-feira (2), a Defesa Civil do Estado emitiu alerta de novas precipitações na RPT (Região do Polo Têxtil) até sexta-feira.