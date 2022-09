Em Americana, Operação Direção Segura Integrada resulta em 16 infrações

Um dos pontos de bloqueio foi na Avenida Brasil - Foto: Polícia Militar / Divulgação

A Polícia Militar e o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) realizaram, na noite deste sábado (24), a Operação Direção Segura integrada em dois pontos de bloqueios, nas avenidas Brasil e Antônio Pinto Duarte, em Americana. A ação resultou em 16 autos de infração, dos quais 15 foram para motoristas e outro foi para o veículo, que estava com a documentação irregular.

De acordo com o 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), o objetivo da operação foi prevenir e reduzir acidentes e mortes no trânsito, causados pela associação entre o consumo de álcool e volante.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No total, 326 condutores foram abordados, além de 255 carros e 71 motos vistoriados. Uma motocicleta foi recolhida e um documento de veículo apreendido. Houve, ainda, 14 recusas ao teste do bafômetro.