Em Americana, OMA disponibiliza agendamento para observação de Júpiter

O planeta Júpiter, conhecido como o gigante dos mundos, e seus quatro principais satélites, assim como algumas das maravilhas do céu do verão poderão ser vistas a partir do dia 31 deste mês no OMA (Observatório Municipal de Americana).

As observações públicas ocorrem às quartas e sextas-feiras, em períodos alternados a partir das 20h, com grupos de 15 pessoas a cada hora. A entrada é gratuita, mas requer agendamento prévio, que pode ser feito pelo telefone (19) 3408-4800.

OMA já está realizando agendamentos para visitas a partir do dia 31 – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Sobre o Observatório

Inaugurado em Agosto de 1985, o OMA, órgão da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana, foi o segundo no gênero a ser implantado no País. É um complexo pedagógico, cultural, científico e turístico, situado numa área privilegiada entre o Parque Ecológico Cid Almeida Franco e o Jardim Botânico, com entrada privativa pela Rua Itacolomi, 1.113, no Jardim Ipiranga.

As principais dependências do OMA são: sala para cursos e palestras com 40 lugares, hall para exposições, laboratório fotográfico, biblioteca, gabinete dos astrônomos, cúpula com 4,5 m de diâmetro e um terraço para observações a céu aberto.

Na parte externa do prédio estão instalados três modelos de relógio de Sol (sendo Equatorial, Horizontal e Vertical). As coordenadas geográficas do OMA são: Latitude: 22º44’21” S e Longitude: 47°19’51” W.

Após um incêndio, o OMA ficou interditado e foi reaberto em 23 de julho de 2016, completamente reformado pela iniciativa privada, em acordo com a empresa Santo André Empreendimentos.

O observatório passou por importantes mudanças, como a construção de um novo deck de observações, novo telescópio, novas salas de aula e multimídia, a Rosa dos Ventos, além das adequações para atender às normas de acessibilidade. As informações são da Prefeitura de Americana.