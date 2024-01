Em Americana, obras de saneamento da Gruta Dainese atingem 40%

As intervenções vão viabilizar a coleta e o tratamento do esgoto que hoje existe no córrego da gruta

As obras de saneamento da Gruta Dainese, em Americana, atingiram 40% de execução da primeira fase, segundo balanço do DAE (Departamento de Água e Esgoto). As intervenções vão viabilizar a coleta e o tratamento do esgoto que hoje existe no córrego da gruta.

Obras da Gruta Dainese atingiram 40% de andamento – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

As intervenções na margem esquerda do córrego começaram com investimento de R$ 500 mil, além de contrapartida da empresa Loteamento Industrial Jair Zanaga, para a instalação dos coletores finais do esgoto desde a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Balsa até a Rua Florindo Cibin.

O trabalho também já contemplou a instalação de coletores e emissários na região do Jardim da Paz, Parque da Liberdade e Parque Gramado.

“Já avançamos com 40% de execução da obra. O trabalho agora está na região com asfalto e é mais minucioso, devido às diversas interferências. A próxima etapa será a interligação da linha de recalque do Jardim da Paz à rede recém-construída, viabilizando que parte da obra já possa entrar em operação”, explicou o superintendente adjunto de Gestão do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

A fase atual tem investimento total de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 7,2 milhões do governo federal, por meio do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), e R$ 1,3 milhão do DAE. Ainda na margem esquerda, haverá a instalação de três EEEs (Estações Elevatórias de Esgoto) em linha, com investimento de R$ 1,2 milhão da própria autarquia.

PRÓXIMAS ETAPAS

Posteriormente, o alvo será a margem direita do córrego, com a instalação de coletores e a construção de uma nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) para tratar os resíduos dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações e São Roque.

Ao todo, serão implantados mais de 2 mil metros de rede de esgoto, que irão elevar o índice de coleta e tratamento de esgoto da cidade e recuperar a condição natural da Gruta Dainese.