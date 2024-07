Em Americana, novo plano da primeira infância quer resolver dificuldades de crianças

Documento aponta carências do público no acesso à educação, saúde e assistência social; coordenador pede para que plano vire lei

O novo Papi (Plano Municipal Americana pela Primeira Infância) tentará resolver dificuldades de crianças de 0 a 6 anos, bem como de suas famílias, no acesso à educação e aos serviços de saúde e de assistência social. O documento, lançado nesta terça-feira (2) pela prefeitura, apresenta 91 propostas separadas em seis eixos de atuação.

Prefeito Chico Sardelli (PL) durante lançamento do documento, nesta terça-feira (2) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Porém, de acordo com Valdir Dusson, coordenador do comitê do Papi, órgão responsável pela elaboração, o plano ainda precisa passar por votação na câmara e virar lei para que possa ser seguido não só pela atual gestão, mas pelas próximas.

“As secretarias [da prefeitura] vão receber um exemplar e terão de determinar quais ações vão realizar, em que prazo e quais setores serão responsáveis. O comitê vai continuar se reunindo e monitorando”, disse.

Eixos

O primeiro eixo prevê a formação de uma rede de atendimento à primeira infância, que ficaria responsável por orientar, prioritariamente, famílias em situação de vulnerabilidade social.

Já a segunda frente de atuação busca aprimorar a educação, com iniciativas como ensino ambiental e visitação a locais históricos da cidade.

No terceiro eixo, são apresentadas propostas sobre inclusão, respeito à diversidade, acessibilidade e combate ao bullying. Por sua vez, a quarta parte do plano pretende orientar as famílias sobre o cuidado com mídias sociais e tecnologias, bem como resgatar brinquedos e brincadeiras.

O quinto eixo coloca ações para que as crianças tenham alimentação de qualidade e prevê a construção de um “banco de leite humano”.

Por fim, na sexta frente, o documento aponta locais do município que precisam ser adaptados ou melhorados para o público de até 6 anos.

Essas propostas foram criadas pelo comitê após estudo que durou 20 meses e ouviu 1.009 crianças, 221 profissionais da assistência social, 405 educadores e 166 profissionais da saúde.

Segundo o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, o comitê, a Vara da Criança e do Adolescente e o MP (Ministério Público) irão monitorar se o plano será cumprido pelo Executivo.