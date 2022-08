Em Americana, mulher perde R$ 5 mil em golpe do Pix

Mulher recebeu ligação de uma suposta funcionária do banco pedindo que ela abrisse aplicativo

Uma mulher de 51 anos perdeu R$ 5 mil após sofrer um golpe na tarde desta sexta-feira (26), em Americana. O caso foi registrado no plantão policial como estelionato e até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação em seu celular de uma mulher que se identificou como uma funcionária do banco. Essa pessoa afirmou que o aplicativo da vítima estava sendo clonado.

A suposta funcionária pediu que ela entrasse no aplicativo para conferir o saldo e, até então, não estava faltando nenhum valor. A vítima contou que, após abrir o aplicativo, seu telefone ficou bloqueado. Ela relatou que não conseguia sair do aplicativo e nem encerrar a ligação com a suposta funcionária.

A vítima disse à polícia que viu quando fizeram uma transferência via Pix no valor de R$ 4.999,99 para uma conta em nome de Gabryel Drombroswksi Figueira. Enquanto isso acontecia, ela conversava com a suposta funcionária, que disse que a movimentação era uma gravação e que era necessário manter o aplicativo aberto para descobrir quem estava acessando.

A vítima percebeu que se tratava de um golpe e conseguiu colocar o celular no modo avião. Mais tarde, ela viu que o número suspeito havia feito mais cinco tentativas de ligação.

A vítima procurou a plantão policial para registrar o caso e apresentou um extrato com a transferência bancária realizada. Ela afirmou à polícia que não passou nenhum dado pessoal e nem de sua conta bancária. A vítima foi informada que tem seis meses para fazer a representação do caso.