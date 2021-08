Em Americana, movimento negro apresenta pautas para Chico Sardelli

Representantes dos movimentos negros e culturais afro-brasileiros se reuniram com o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), na manhã desta sexta-feira, em seu gabinete no Paço. O grupo apresentou uma pauta com políticas públicas voltadas para a população negra.

Reunião foi realizada na última sexta-feira, no Paço Municipal – Foto: Assessoria da vereadora Professora Juliana (PT)

Na pauta está a criação de políticas públicas para a população negra americanense e a importância delas para o combate à desigualdade racial e o racismo; criação de políticas públicas de combate à desigualdade racial segmentadas por Secretarias Municipais; além da criação de um Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e de um Centro de Memória e Pesquisa do Negro em Americana.

“Ficamos satisfeitos com a reunião porque sentimos uma sensibilidade por parte do prefeito com relação à essa temática tão candente no momento em que estamos vivendo. A conquista de um conselho do negro e mesmo de um centro de memória e de pesquisa do povo negro, é fundamental para a implementação de políticas públicas”, explicou Cláudia Monteiro, representante da Unegro (União dos Negros e Negras pela Igualdade).

A Prefeitura de Americana informou que o prefeito destacou o interesse em atender as solicitações dentro das possibilidades. “O próximo passo será o agendamento das reuniões técnicas nas secretarias de Educação, de Cultura e de Assistência Social e Direitos Humanos para uma análise detalhada das demandas, dentro das realidades”, disse a prefeitura nesta sexta.