Em Americana, menino que viralizou com embaixadinhas luta para corrigir problema nos joelhos

O adolescente Marco Antonio Nicoletti de Freitas, de 13 anos, tem um dom que já se tornou apelido entre amigos e familiares: o menino das embaixadinhas.

Ele passou a ser chamado dessa forma em 2017, quando vídeos que mostram a sua habilidade com a bola de futebol viralizaram nas redes sociais e veio à tona a sua história — aos 9 meses de idade ele foi diagnosticado com Doença de Crohn.

No entanto, sete anos depois, o menino tem lutado para corrigir um problema nos joelhos e enfrentado dificuldades junto ao seu plano de saúde em Americana, o São Lucas Saúde, para agendar uma cirurgia para retirada de placas das pernas.

Segundo a mãe, Mariane Pinhal Nicoletti, 33, a demora para fazer o procedimento tem “entortado” os joelhos do filho “para fora.”

Medicamentos

Por conta da Doença de Crohn, que consiste na inflamação do trato gastrointestinal, Marco Antonio teve de tomar corticoides por muitos anos.

Um dos efeitos colaterais do tratamento foi uma condição chamada de joelhos valgos (entortados para dentro).

A solução foi colocar placas nas duas pernas, o que aconteceu em 23 de junho de 2023. Porém, como ele está na fase de puberdade, a correção da condição foi rápida e em junho deste ano um laudo médico já tinha apontado a necessidade de retirada urgente das hastes.

Em 12 de julho deste ano, Marco Antonio recebeu o primeiro encaminhamento, mas uma troca de equipe do São Lucas Saúde, segundo a mãe, fez com que ele precisasse passar com outro médico.

A nova consulta aconteceu em 19 de agosto e a cirurgia foi novamente indicada. Ela precisou retornar ao mesmo profissional, em 1º de outubro, para pegar outro encaminhamento.

Até esta segunda-feira (14), quando o LIBERAL conversou com Mariane, o procedimento ainda não tinha sido agendado.

Neste período de indefinição, o joelho de Marco Antonio entortou para fora. Conforme relato da mãe, ele passou a sentir dores, perdeu mobilidade e teve de parar de jogar nas categorias de base do União Barbarense.

“A gente fica preocupado. Ele não consegue fazer nada, não consegue jogar futebol. Está todo mundo dentro de casa doente, com ansiedade, esperando a cirurgia”, disse Mariane.

Resposta

Ao LIBERAL, o São Lucas Saúde informou que a cirurgia foi agendada para 26 de outubro, em um hospital da rede em Sorocaba, e afirmou que a família tem sido acompanhada por um ortopedista especializado, uma equipe médica “altamente qualificada” e pela diretoria de acolhimento da instituição.

“A empresa reitera seu compromisso em proporcionar o melhor cuidado possível e permanece à disposição para qualquer esclarecimento adicional, sempre com foco no bem-estar do paciente e de sua família”, afirmou.