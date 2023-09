Em Americana, Lotofácil da Independência tem bolão de R$ 46 mil feito por empresa

Lotéricas têm registrado grande procura por jogos da Lotofácil da Independência em Americana - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Lotéricas em Americana registraram fila, nesta sexta-feira (8), para os apostadores que decidiram fazer uma “fezinha” nos 15 números da Lotofácil da Independência, que sorteia R$ 200 milhões neste sábado (9). No ano passado, o prêmio foi R$ 20 milhões menor.

Na Vila Santa Catarina, uma lotérica chegou a receber um bolão de R$ 46 mil feito por funcionários de uma empresa. Gerente da lotérica, Flávia Helena da Silva disse que além da aposta da empresa, que arriscou um palpite com o máximo de números (20), o estabelecimento também está comercializando bolão por R$ 4,8 mil, com boa procura.

“As pessoas estão jogando bastante na Lotofácil, acredito que bem mais do que na Mega-Sena. Acreditamos que devemos ter mais movimento no sábado. Algumas lotéricas receberão apostas até 12h, 13h ou 17h dependendo da localização”, afirma Flávia.

Sônia Regina Peres, gerente de uma lotérica no bairro São José, em Americana, afirma que seu estabelecimento tem bolão no valor de R$ 2,5 mil. O valor da aposta mínima, no entanto, é de R$ 3.

“Os apostadores têm comparecido em peso para realizarem os jogos. Essa semana já tivemos fila de jogos com cerca de 100 pessoas. Geralmente, os maiores movimentos ocorrem de manhã e fim da tarde, mas neste sábado, acreditamos que teremos grande movimento”, relata Sônia.

Para quem acredita na sorte, vale se arriscar no jogo individual, como fez a técnica de enfermagem Angra Marques Viana Correia. Ela, no entanto, também participou de um bolão que reuniu oito pessoas.

“Cada família pagou R$ 21 (no total R$ 168). Foi o que conseguimos fazer. Se ganharmos, vamos ajudar muitas pessoas. No meu caso, vou usar o dinheiro para finalmente comprar a minha casa”, contou ao LIBERAL.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil exige que o apostador marque entre 15 e 20 números dentre 25 disponíveis no volante. Faturam os prêmios quem acerta de 11 a 15 números. Quem acerta os 15, leva o prêmio máximo.

Uma das opções para os apostadores é deixar que o sistema escolha os números por meio da “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. Os jogos também podem ser feitos pelo aplicativo da Caixa. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio.

Realizado pela Caixa Econômica Federal, o sorteio da Lotofácil da Independência está marcado para este sábado, às 20h, e pode ser acompanhado em transmissão ao vivo pelo canal do banco no YouTube.