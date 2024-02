Em Americana, idosa vítima de golpe ganha processo contra banco que se recusou a reembolsar valor

A 1ª Vara Cível de Americana condenou o banco Bradesco por danos morais e determinou que a instituição reembolse o montante de R$ 7 mil a uma idosa que foi vítima de um golpe no ano passado. Ainda é possível recorrer da decisão.

O caso aconteceu em 22 de março de 2023, em um condomínio no Campo Verde, em Americana. Um homem foi ao apartamento da aposentada Maria de Lourdes Oliveira de Assis, de 80 anos, para fazer uma troca de refil de filtro de água. A idosa conhecia o rapaz há aproximadamente 10 anos, mas naquele dia quem abriu o portão para que o golpista entrasse no prédio foi um vizinho.

Aposentada Maria de Lourdes Oliveira de Assis ganhou processo contra o Bradesco – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Maria de Lourdes não estava bem de saúde no dia, mas mesmo assim o homem teria insistido para que a troca fosse feita na data. Ela permitiu e combinou que o custo do serviço seria de R$ 170.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Porém, quando o golpista foi cobrar o valor no cartão de crédito, ele passou inicialmente R$ 2 mil à vista e depois mais R$ 5 mil parcelados em 10 vezes. Para enganar a idosa e fazer com que ela digitasse a senha mais de uma vez, o rapaz teria alegado que a cobrança não tinha sido autorizada.

Ao constatar no seu celular que tinha duas notificações de transações do banco com valores acimas do combinado, a idosa questionou o homem. Porém, ele teria furtado o cartão e fugido.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Minutos depois, uma parente chegou ao apartamento e ajudou Maria de Lourdes a fazer o bloqueio do cartão. Na sequência, ambas foram ao Bradesco para pedir o cancelamento das compras e o reembolso dos valores, mas o banco levou a solicitação para análise.

Após dois meses e com juros acumulados, a instituição teria negado o reembolso. Orientada pela filha que viu uma matéria no LIBERAL sobre um golpe semelhante, Maria de Lourdes entrou na Justiça.

Na defesa da ação, o Bradesco alegou que a idosa “não agiu de imediato para bloqueio do cartão, e tampouco teve cautela ao permitir a entrada de um desconhecido em sua residência”.

Na decisão da juíza Fabiana Calil Canfour de Almeida, dada no fim de janeiro deste ano, ela considerou que houve falha do banco, que não levou em consideração a incompatibilidade dos valores com o serviço prestado. Diante disso, ela determinou o reembolso dos R$ 7 mil, corrigidos com os juros, e condenou o Bradesco a pagar R$ 10 mil por danos morais. A decisão cabe recurso.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O dinheiro poderá ajudar Maria de Lourdes a bancar o tratamento de uma trombose, além de comprar medicamentos e alimentos especiais para uma das filhas que está paralítica. Entretanto, a aposentada contou que há um temor depois do golpe.

“Estou proibida de deixar alguém entrar aqui em casa se eu não estiver acompanhada. Sou uma senhora de 80 anos, com problemas de saúde, então já não consigo mais saber quem quer fazer maldade e quem não quer”, disse.

O advogado Marcel Guarda Breviglieri, que defendeu Maria de Lourdes no processo, destacou que em casos de golpes é fundamental que a vítima realize o bloqueio do cartão e solicite o reembolso imediatamente. Mas se o banco se recusar a devolver os valores, há possibilidade de reverter na Justiça.

“Esse tipo de caso está sendo comum nos dias de hoje e o que as vítimas não sabem é que muitos podem ser revertidos na esfera judicial. As instituições financeiras sempre vão alegar uma culpa exclusiva da vítima, mas, na verdade, o maior erro é sobre a falha de segurança dos sistemas bancários”, pontuou.