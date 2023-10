Ele saltou de uma altura de quatro a cinco metros, de acordo com a Gama; comparsa conseguiu fugir

Produtos furtados valem cerca de R$ 97 mil - Foto: Gama/Divulgação

Um homem foi preso após o furto de R$ 97 mil em cosméticos numa loja do Boticário, na Avenida Campos, em Americana, na noite deste sábado (7). Ele pulou do viaduto João Batista de Oliveira Romano para tentar fugir, mas acabou detido pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

Segundo a corporação, ele saltou de uma altura de quatro a cinco metro. Mesmo assim, conseguiu se levantar e correu sentido Rua Silvino Bonassi, momento em que a Guarda o deteve. O suspeito estava acompanhado de outro homem no crime. Porém, o comparsa conseguiu escapar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após receber informação sobre o furto, uma equipe da Gama se dirigiu até o local e se deparou com um carro partindo em alta velocidade. A viatura perseguiu os suspeitos por diversas vias.

A dupla chegou a entrar na Rua Anhanguera pela contramão, perto do Mercado Municipal, até que, próximo ao Kintal Lanches, os dois desceram do automóvel e tomaram direções diferentes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os guardas foram atrás do motorista, que, encurralado, decidiu pular do viaduto. Ao ser detido, ele ofereceu para a equipe R$ 25 mil para ser liberado, motivo pelo qual responderá por corrupção ativa, além de furto qualificado.

No carro abandonado pela dupla, os patrulheiros encontraram os perfumes furtados. Os guardas também voltaram à perfumaria.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No local, descobriram que os ladrões quebraram o cadeado do portão de um depósito de peças de bicicletas, romperam duas paredes desse mesmo depósito e tiveram acesso à parede do estoque da loja, que também teve a parede quebrada. Depois, eles furtaram os objetos, avaliados em aproximadamente R$ 97 mil.

A Polícia Civil ratificou a prisão do homem detido e recolheu o carro usado no furto por falta de habilitação e licenciamento vencido. As informações são da Gama.