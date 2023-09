Em Americana, homem é preso após ameaçar mulher de morte dentro da delegacia

Um homem de 27 anos foi preso após ameaçar uma ex-companheira de morte dentro da delegacia de Americana. O caso aconteceu nesta quinta-feira (7), por volta de 20h30. Ele pagou fiança e foi solto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 25 anos, procurou o plantão policial para registrar as ameaças que vinha sofrendo do ex-companheiro. Ela foi conduzida à sala de atendimento especializado da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que funciona 24 horas.

Caso aconteceu dentro da delegacia do município – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Entretanto, o homem compareceu ao plantão, demonstrando nervosismo e indignação. Ele começou a ameaçá-la dentro das dependências da delegacia, falando alto, mesmo que estivessem em salas diferentes.

O homem foi ouvido, mas continuou com conduta ameaçadora. Ele teve prisão determinada, mas não parou de xingar, depreciar e ameaçar matar a mulher.

A vítima relatou ter mantido um relacionamento de dois anos com o homem, tendo um filho de quase 8 anos com ele, e contou que eles estão separados desde então. Ela disse ter encontrado o ex-companheiro na noite anterior e pedido a ele que não levasse sua atual namorada à festa de aniversário do filho.

O pedido gerou uma discussão acalorada e tentativa de agressão com um cabo de vassoura. Começaram, então, os xingamentos e ameaças de morte, inclusive na presença da criança. Ela demonstrou o desejo de representar contra o homem, para que seja processado criminalmente pelas ameaças e injúrias, além de solicitar medidas protetivas de urgência.

Assistido por uma advogada, o homem permaneceu em silêncio no registro da ocorrência. Ele foi autuado em flagrante e liberado após pagamento de fiança com valor de R$ 1.320.