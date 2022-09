Em Americana, homem de 41 anos é baleado no São Vito

Guarda encontrou arma e diversas munições na residência do suposto autor do disparo - Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Um homem de 41 anos foi baleado na noite deste sábado (3), no bairro São Vito, em Americana. O suposto autor do tiro foi localizado pela guarda municipal, mas diante da recusa da vítima em colaborar para fazer o reconhecimento do suspeito, o caso foi registrado como lesão corporal.

O caso aconteceu por volta das 19h30. Quando guardas municipais chegaram no endereço, encontraram a vítima com um ferimento na panturrilha da perna direita. O resgate foi acionado e o homem socorrido até o Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, mas se negou a receber atendimento médico.

Ainda no local onde a vítima foi encontrada, testesmunhas informaram o endereço do suposto autor do tiro. Na casa, os guardas tiveram a entrada liberada pelo morador, que estava acompanhado de um outro homem.

No imóvel, encontraram uma garrucha calibre 38 com uma munição intacta, outras seis do mesmo calibre ainda integras, mais 10 de calibre 32 intactas, além de vários estojos de munições de calibres diferentes deflagrados e dois coldres de armas.

Ambos os homens foram questionados sobre o disparo e o local onde estaria a arma usada no crime. Os dois negaram envolvimento com o ocorrido. Uma testemunha, no entanto, apontou o dono da casa como sendo o proprietário do revólver e o outro como autor do disparo.

Vítima e suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia. O delegado Robson Gonçalves de Oliveira, após serviço da perícia, determinou registro da ocorrência como lesão corporal tendo como suspeito o homem apontado pela testemunha e também por posse ilegal de arma. O dono da armas pagou fiança de R$ 1.212 e foi liberado.