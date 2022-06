Em Americana, homem com suspeita de varíola dos macacos recebe alta; resultado deve sair em 15 dias

O motorista de aplicativo de 39 anos suspeito de ter contraído a varíola do macacos (Monkeypox), em Americana, recebeu alta domingo. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o resultado do exame encaminhado nesta segunda-feira ao Instituto Adolfo Lutz deve sair em 15 dias.

O paciente buscou atendimento na última sexta-feira no Pronto Atendimento do Antônio Zanaga. Ele estava há três dias com febre, dor no corpo e de cabeça. Também começaram a aparecer lesões no corpo (erupções cutâneas). De lá, foi transferido para o Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, onde ficou internado em um quarto isolado até domingo.

O motorista não tem histórico de viagem recente à Europa e disse que não teve nenhum contato com pessoas suspeitas de terem contraído a varíola dos macacos.

Nesta segunda-feira, a secretaria de Saúde informou que o paciente está bem e estável e que tanto a mulher dele como outras pessoas que ele manteve contato estão assintomáticos, sendo monitorados pela pasta.

No Brasil, o oitavo caso positivo do vírus monkeypox foi confirmado também nesta segunda-feira. Trata-se de um homem de 25 anos que mora em Maricá, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele não viajou para o exterior, mas disse que teve contato com estrangeiros.

A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo/íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Este contato pode se dar por meio de um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias.

A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo doente. Não há tratamento específico, mas, de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem cuidado e observação das lesões.

O maior risco de agravamento acontece, em geral, para pessoas imunossuprimidas com HIV/AIDS, leucemia, linfoma, metástase, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes e crianças com menos de 8 anos de idade.

Casos confirmados no Brasil