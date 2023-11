Um homem de 35 anos ficou ferido na noite desta quinta-feira (2), depois de ser esfaqueado no abdômen, após uma discussão em um bar na Vila Mathiensen, em Americana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h30, a vítima estava em um bar, na Rua das Seriemas, junto com seu irmão e sua cunhada, sendo que, em determinado momento, teve início uma briga entre o casal.

Caso foi registrado na Polícia Civil de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na sequência, segundo o registro policial, um homem desconhecido se aproximou e tentou intervir na briga, mas foi impedido pelo casal e também pela vítima. Houve então uma confusão generalizada.

Durante a briga, o homem deixou o bar e voltou minutos depois com uma faca em mãos, com a qual atingiu a vítima no abdômen e fugiu a pé, não sendo mais encontrado.

Pessoas que estavam no estabelecimento comercial socorreram o ferido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento São José). Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) atenderam à ocorrência na unidade de saúde.

Um boletim de ocorrência de homicídio tentado foi registrado no plantão policial da cidade e o caso é investigado pela Polícia Civil. O autor da agressão não foi identificado.