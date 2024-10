Em Americana, Gama resgata raposa na Basílica de Santo Antônio

Animal foi resgatado com ajuda de biólogo e solto ileso em uma área de mata na região do Pós-Represa, em Americana, na tarde desta sexta-feira

Animal foi solto em uma área de mata no Pós-Represa, em Americana - Foto: Gama / Divulgação

O GPA (Grupo de Patrulhamento Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana) e o biólogo Guilherme Galassi, do Parque Ecológico de Americana, atuaram no resgate de uma raposa que estava na marquise da Basílica de Santo Antônio de Pádua, no Centro, na tarde desta sexta-feira (11).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo a Gama, um popular avisou a corporação sobre o animal, que estava em uma marquise na lateral da igreja, com aproximadamente a cinco metros de altura do solo, e se mostrava muito arisco e assustado.

Animal estava em uma marquise da Basílica de Santo Antônio – Foto: Gama / Divulgação

Em determinado momento, ele conseguiu descer e se abrigou debaixo de um veículo no estacionamento. Os agentes isolaram a área e buscaram o biólogo, que ajudou na captura da raposa. Ela foi transportada em uma gaiola e foi solta ilesa em uma área de preservação ambiental do Pós-Represa.

Leia mais