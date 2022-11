Em Americana, furtos de caminhonetes Hilux registram disparada neste ano

Uma análise do LIBERAL em dados de cerca de 6 mil boletins de ocorrência sobre furto de veículo dos últimos cinco anos em Americana mostra que o furto da caminhonete Toyota Hilux disparou. Entre 2018 e 2020, o número de caminhonetes do modelo levadas não chegou a dez por ano. Em 2021, saltou para 41. E, em 2022, até setembro, já foram ao menos 74.

Na virada de 2021 para 2022, Americana viveu um surto deste tipo de delito. Apenas entre janeiro e março deste ano, ao menos 41 Hilux foram levadas pelos bandidos no município. Em um único dia, mais de uma sumia do local onde estava estacionada. Em 1º de fevereiro, por exemplo, foram três: uma na Vila Jones, outra na Vila Galo e uma terceira na Avenida Brasil, próxima ao Fórum – todas pela manhã, uma característica do delito.

Caminhonete furtada encontrada em Americana – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com os boletins, 72 furtos entre 2018 e 2022 foram reportados como ocorridos entre 6h e 12h. Outros 20 casos se deram à tarde. A atuação criminosa à luz do dia, neste caso, tem uma explicação simples: é neste horário onde há maior “oferta” de veículos nas ruas.

A região central da cidade também é a mais visada. Bairros como Frezzarin, Vila Cecchino, Vila Galo e Vila Jones aparecem com frequência nos registros dos boletins de ocorrência. São áreas predominantemente comerciais e de serviços.

Os crimes envolvendo a caminhonete, que chega a custar mais de R$ 300 mil, têm sido alvo de investigações focadas da Polícia Civil. Na quinta-feira, por exemplo, uma operação envolvendo mais de 100 policiais de delegacias de Americana, Limeira, São João da Boa Vista, Casa Branca e Piracicaba, prendeu 14 pessoas investigadas por integrarem a cadeia deste tipo de delito – que vai do ladrão, que furta ou rouba o veículo, ao receptador, seja um desmanche ou uma loja de autopeças.

Furtos de Hilux em Americana nos últimos anos – Foto: Editoria de Arte / Liberal

Em Americana, apesar do surto no início do ano, as estatísticas mostram um recuo após ações da Polícia Militar e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município. Se entre janeiro e maio, a média de furtos era de 12 caminhonetes levadas por mês, de junho a setembro o número caiu para quase três.

À frente da DIG, o delegado Lúcio Petrocelli chama a atenção para o fato de a Hilux ser um carro, apesar de caro, bem vendido e de alto valor no comércio, o que gera uma demanda por peças usadas, por exemplo.

Segundo ele, a DIG chegou a abrir oito investigações relacionadas a furtos de Hilux nos últimos dois anos, para apurar crimes do tipo. Foram cinco prisões em flagrante e três operações que conseguiram minar a atuação de criminosos. Mas a cadeia delituosa torna a investigação complexa, explica.

A apuração policial, muitas vezes, esbarra na dificuldade de apontar elos entre células autônomas. Há o grupo dos que furtam, dos que levam os carros até o desmanche, de quem desmonta os veículos e de quem revende as peças.

É uma missão das investigações provar esta relação entre os envolvidos para conseguir levar os criminosos a uma acusação que renda uma pena alta, já que, isoladamente, a de furto pode ir de um a cinco anos, a depender das circunstâncias. Mas se há também o crime de associação criminosa, a punição tende a ser maior.

Neste caso, o trabalho de inteligência policial e de prevenção é fundamental. “É uma briga de gato e rato, na verdade. Eles [os criminosos] vão mudando para outras cidades e a polícia tem que ir buscando. A liderança você só consegue identificar com inteligência”, diz o delegado, que defende a adoção da chamada “muralha digital”, de monitoramento por vídeo nas principais vias das cidades.

Comandante da 1ª Companhia da PM de Americana, capitão Tiago Augusto Costa e Silva aponta ainda a motivação financeira.

“Temos a questão do quanto é pago para um criminoso para fazer a subtração e levar até um desmanche. São valores altos que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil por veículo”, comenta. Somado ao fato de o furto ser um crime de pena baixa, o delito se torna “atrativo” para bandidos.

Segundo o capitão, a PM busca planejar o patrulhamento de acordo com a análise de ocorrências criminais. Ele diz que a polícia tem feito mais fiscalizações e abordagens a quem dirige modelos visados por bandidos e faz um apelo, para que, mesmo em caso de furto, as vítimas comuniquem a PM por meio do 190. “Para podermos o quanto antes iniciarmos o trabalho de buscas e cerco da cidade para localização do veículo”, explica.