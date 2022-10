Em Americana, Fidam recebe festa gaúcha a partir desta sexta-feira

Evento acontece até domingo, com culinária típica, música, exposição e venda de produtos artesanais

A Fidam (Feira Industrial de Americana), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, recebe a partir desta sexta-feira (28) a primeira edição da Festa Gaúcha de Americana. O evento acontece até domingo (30), com culinária típica, música, exposição e venda de produtos artesanais. A entrada é gratuita.

No cardápio, o público encontrará opções como o tradicional churrasco no fogo de chão, torresmo de rolo, costela defumada e frango com polenta. Também serão comercializados produtos como bombas de chimarrão, cuias, facas, erva mate e acessórios, entre outros.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O cultivo da cana-de-açúcar e a produção de cachaças trouxeram os descendentes de imigrantes portugueses, alemães e italianos do Rio Grande do Sul para nossa região. A Secretaria de Cultura e Turismo apoia a manifestação artística, a preservação da cultura e da tradição dos Pampas”, afirmou a secretária Marcia Gonzaga Faria.

Nesta sexta, o evento começa a partir das 19h. No sábado, será das 11h às 23h. No domingo, a festa será das 11h às 20h. A festa terá espaço kids, estacionamento no local e é permitida a entrada de animais de estimação.