Em Americana, feira pet arrecada três toneladas de ração

A quarta edição da Feira Pet realizada ontem no CCL (Centro de Cultura e Lazer) arrecadou três toneladas de ração. Segundo a organizadora Giselle Pinhanelli Carvalho, 2,7 mil pessoas passaram pelo local. Foi o maior público desde que o evento começou a ser realizado, em 2016. “Foi um sucesso. Isso motiva a gente a seguir em frente e já estamos pensando na próxima edição, em julho de 2019”.

Foto: Ricardo Nascimento / Revista Faro Fino

A programação diversificada colaborou para atrair o público, na opinião da organizadora. Além de vacinação antirrábica e equipe de veterinários para tirar dúvidas, a feira também teve apresentação dos cães adestrados do canil da Guarda Municipal de Americana, oficina de horta orgânica para as crianças, feira de artesanato, exposição de produtos pet, expositores veganos, palestras, feira de adoção e praça de alimentação.

Segundo Giselle, o objetivo do evento é arrecadar alimentos para os animais, incentivar a adoção e orientar quanto à responsabilidade nos cuidados com os bichinhos. A ração arrecadada será encaminhada para as ONGs (Organizações Não-Governamentais) Animais Têm Voz, Projeto Cão Feliz, SOS Animais e Anjos Peludos, e também para protetores de animais da região. Embora não façam parte de ONGs, eles são voluntários que também resgatam animais das ruas.