Em Americana, Expodeps tem público 50% maior e projeção de R$ 3 milhões em negociações

O presidente da Acia, Marcelo Fernandes, fala durante a Expodeps - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Expodeps (Feira das Empresas Prestadoras de Serviços), em Americana, fechou a 8ª edição com público rotativo de cerca de 4,6 mil pessoas. Com isso, o evento, que aconteceu na quarta e nesta quinta-feira, na Fidam (Feira Industrial de Americana), teve aumento de público de 50% em relação ao ano passado, que contou com aproximadamente 3 mil visitantes.

De acordo com a projeção da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), organizadora do evento, o volume de negócios fechados na feira chegou a R$ 3 milhões. O balanço oficial deve ser informado na próxima semana, após o encontro entre empresas participantes e a entidade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Elza Cassitas Sferra, coordenadora da Expodeps e vice-presidente da Acia, afirmou que o público superou a expectativa dos organizadores, que era de 3,5 mil pessoas. “Tivemos um grande fluxo de pessoas de diversas áreas, que encontraram uma oportunidade para a expansão dos negócios e troca de experiências entre os profissionais”, comentou.

A feira contou com 80 estandes e 75 empresas dos segmentos de educação, tecnologia, comunicação, marketing, finanças, energia, veículos, imóveis e incorporadoras. A próxima edição está programada para agosto de 2025.

“Grande parte das empresas já reservaram o espaço para o ano que vem, pois ficaram satisfeitas com o resultado. Tivemos uma mudança no layout, que ficou mais interativo, a feira teve participações com conexões importantes de negócios. Também reservamos um espaço especial para as palestras”, afirmou a coordenadora.

Por ser a única do País voltada ao setor de serviços, a feira faz parte do calendário oficial de eventos do Governo do Estado de São Paulo. Além disso, é a maior mostra empresarial da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Na abertura da feira, o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, disse que o evento mostra a força da região no setor de serviços. “Sabemos da importância da indústria, das máquinas e da produtividade. Sabemos que, no comércio forte, os produtos a serem vendidos são importantes”, destacou.