Em Americana, Expo Bairros terá sua terceira edição na véspera do Dia das Mães

Acontece neste sábado (13), às 16h, a terceira edição da Expo Bairros, feira voltada para divulgar o trabalho dos comerciantes dos bairros Parque Novo Mundo, Jardim Primavera, Nilsen Ville e Parque Universitário, que fazem parte da Sambanom (Sociedade Amigos e Moradores dos Bairros), em Americana. O evento gratuito será realizado no Salão Paroquial São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo.

Evento tem o objetivo de divulgar o comércio dos bairros participantes – Foto: Expo Bairros / Divulgação

A feira tem como objetivo, nesta edição, impulsionar as vendas para o Dia das Mães, celebrado no domingo (14), e ajudar na divulgação dos trabalhos. “O intuito é vender o maior número possível de produtos, é véspera de Dia das Mães, mas também fazer o pós-venda, com a exposição. Existem muitos moradores da própria região que não conhecem esses comerciantes”, disse o presidente da Sambanom, Jean Mizzoni.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mais de 30 expositores estão confirmados para esta edição da feira. Eles apresentam seus produtos de forma gratuita, com os custos sendo bancados pela Sambanom. A gama de produtos apresentados é variada, não tendo restrição do que pode ser apresentado. Haverá, por exemplo, cervejaria, facas artesanais, velas e costura criativa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A associação coloca tudo à disposição deles, para poder divulgar o trabalho e ajudá-los nesse trabalho. Tivemos uma reunião na Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) para poder trazer cursos de empreendedorismo, fluxo de caixa e coisas do tipo que ajudam na administração do negócio”, completou.

Além dos produtos expostos por comerciantes, o evento terá espaço para alimentação com food trucks, brinquedos infláveis para as crianças e algodão doce.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.