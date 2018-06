Em Americana, ESF Jardim Brasil será reformada e ampliada

A unidade ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Jardim Brasil, em Americana, começará a ser reformada e ampliada nos próximos meses. A nova área a ser construída terá 75,50 m², cujo espaço contará com consultório diferenciado, sala de vacinas, sala de coleta para exames, sala de inalação e consultório de enfermagem. No local serão executadas a instalação de piso cerâmico, rede elétrica, de água e esgoto, luminárias, portas e janelas, além de lavatórios e bancadas.

Na construção existente serão reformados os banheiros de funcionários, com instalação de piso e azulejo cerâmico, além da substituição de todas as peças sanitárias. Também serão reformadas as salas de expurgo e esterilização, além de nova pintura do espaço interno e externo de todo o prédio. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A unidade começou a ser reformada em outubro de 2013, por meio de convênio com o governo federal, mas em maio de 2014 a construtora paralisou os trabalhos por falta de pagamento. Em novembro de 2015 a atual administração efetuou o pagamento e regularizou o processo junto ao Ministério da Saúde, cujo repasse federal de R$ 101.025,00 já havia sido efetuado ao município.

A contrapartida municipal, que na época era de R$ 5.753,91 e já havia sido repassada à construtora, agora será de R$ 158.827,26 considerando o novo orçamento referente aos valores atuais de mercado.

“Esta unidade precisou de dois esforços, um para regularizar e outro de arcar com os recursos. A melhora na estrutura do prédio não é um esforço isolado, mas parte do conjunto de ações para reformar e ampliar os espaços da saúde municipal”, disse o prefeito Omar Najar.

A Prefeitura havia aberto processo de licitação no mês de maio, porém não houve empresas interessadas, agora um novo processo será aberto no dia 25 de junho. O prazo para execução será de 90 dias, a contar da data de emissão da ordem de serviço.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.