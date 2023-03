Em Americana, escolas municipais terão câmeras e ‘botão do pânico’

Lançamento do programa ocorreu na tarde desta segunda-feira (20), no auditório Vila Americana - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Americana passará a contar com 933 câmeras que serão distribuídas em 72 prédios, entre escolas e Secretaria de Educação. A iniciativa faz parte do programa Escola Segura, que também contará com o botão do pânico. Desenvolvido pela Secretaria de Educação e a Gama (Guarda Municipal de Americana), o lançamento do programa ocorreu na tarde desta segunda-feira (20), no auditório Vila Americana. A estimativa de investimento é de R$ 3,4 milhões.

De acordo com a prefeitura, o programa “Escola Segura” desenvolvido em uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Gama, terá como primeira ação a locação de sistema de videomonitoramento nas escolas municipais, com a criação de um cercamento digital através de sensores de presença e alarmes instalados nos prédios da rede municipal de Educação.

Todos os sistemas estarão integrados ao Centro de Controle e Operação Municipal da Guarda, que será acionada imediatamente em caso de invasão. O sistema não substitui as rondas escolares, que continuarão sendo realizadas pela corporação.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, afirma que Americana será referência na região. “As câmeras serão instaladas nas entradas, saídas, corredores e pontos estratégicos. Todos os professores terão acesso ao aplicativo do botão do pânico, que estará disponibilizado no celular bloqueado. Caso identifique uma situação crítica, o aplicativo é acionado e a Gama imediatamente avisada”, relata Ghizini.

O prefeito Chico Sardelli (PV) enfatiza que a proposta é melhorar a segurança nas escolas. “Queremos que nunca ocorra, mas se ocorrer, estaremos preparados para situações críticas”, afirma.

O aplicativo do botão do pânico foi desenvolvido pela mesma empresa que assessora a Gama (Guarda Municipal de Americana) no software das câmeras de monitoramento. “A criação de novos aplicativos já constam em contrato e o município não terá nenhum custo. O investimento será direcionado exclusivamente para a aquisição dos equipamentos”, diz o diretor-comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, que destaca que os agentes também passarão por treinamento.