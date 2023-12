Em Americana, doador de órgãos salva vida, devolve visão a pacientes e emociona equipe no HM

Paulo, irmão de Carlos, e a esposa Adriana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O americanense Carlos Alexandre Ramos vivia uma fase difícil, aos 34 anos, quando sofreu um acidente de trabalho. Ele chegou a morar na rua devido a problemas familiares, até ser acolhido por igrejas e pelo irmão mais velho. Apesar da trajetória complicada e da morte inesperada, a família encontra conforto no fato de que o último desejo dele foi realizado: a doação de órgãos.

Carlos sofreu uma queda de cerca de 5 metros de altura no domingo (10) e teve traumatismo cranioencefálico. Sete dias depois, com o diagnóstico de morte cerebral, os familiares autorizaram a doação do fígado, dos rins e das córneas do paciente. O procedimento de captação dos órgãos para transplante mobilizou o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, em Americana, na segunda-feira.

“O procedimento terminou agora. O Carlos salvou uma vida, tirou duas pessoas da diálise e deu visão para outras duas pessoas. Muito grata pelo ato de amor de vocês. Que Deus os conforte”, foi a mensagem que os familiares receberam da equipe médica pelo WhatsApp após a captação dos órgãos.

“Para nós, foi tristeza de um lado, e alegria do outro. Para ele, já não tinha jeito, mas o Carlos ajudou outras vidas e nós fizemos [autorizamos] com alegria. Temos que ajudar como podemos”, falou o irmão Paulo Sérgio Ramos, motorista de 51 anos, em entrevista ao LIBERAL.

O americanense Carlos Alexandre Ramos, que teve os órgãos doados no HM – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Paulo e a esposa Adriana Rita Gomes, costureira de 46 anos, acolheram Carlos na casa da família no bairro Jardim da Balsa 2 por cerca de quatro meses neste ano de 2023. A família assistia às notícias na TV quando soube que o apresentador Fausto Silva estava na fila de espera por um coração, que mais tarde resultou em um transplante, no mês de agosto.

“Ele disse ‘se eu tiver essa oportunidade de doar os meus órgãos, eu gostaria’. Então começamos a conversar sobre isso. Ele disse assim ‘o mundo está tão egoísta, tão cheio de violência, então eu queria fazer como essa pessoa’. Nós achamos o papo estranho, demos risada, mas ele se encantou com essa ideia. Ele dizia: ‘você já imaginou quantas vidas nossos órgãos podem salvar?’”, contou Adriana.

O casal destacou a qualidade do acolhimento prestado pela equipe médica e assistência social. “Percebemos que o Carlos foi muito bem cuidado e nós também. Nos explicaram tudo certinho, não nos deixaram com dúvidas, foram maravilhosos”, relatou Paulo.

Realizado no Centro Cirúrgico do HM por uma equipe da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos do Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o procedimento foi a primeira ação de captação de órgãos para transplante realizada no hospital de Americana desde o início da gestão da SCMC (Santa Casa de Misericórdia de Chavantes), que administra a unidade por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde desde o começo deste ano.

Reportagem do LIBERAL em setembro já havia mostrado como a captação dos órgãos era rara no hospital de Americana. Nos últimos cinco anos, apenas córneas haviam sido captadas.

O procedimento da última semana foi considerado “uma vitória” por Geovana Maria Siviero, coordenadora de Enfermagem das UTIs do HM e presidente da CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos).

“É um processo complexo que envolve o diagnóstico da morte encefálica, o acolhimento da família, a manutenção clínica do potencial do doador e a captação propriamente dita, ou seja, o procedimento cirúrgico que é realizado por uma equipe médica especializada da Unicamp em conjunto com nossos colaboradores”, explicou em nota divulgada à imprensa.

Para homenagear o paciente doador e sua família, médicos, enfermeiros e colaboradores da unidade promoveram uma salva de palmas.

Funcionários do Hospital Municipal de Americana fizeram ato de homenagem a doador – Foto: Marcelo Rocha/Santa Casa de Chavantes

“Acontecimentos como esse resultam sempre em emoções muito intensas porque é empregado grande esforço para assegurar benefícios gerados a partir de um processo que envolve tristeza e alegria ao mesmo tempo”, destacou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, parabenizando as equipes envolvidas e a família do paciente.

Apesar de o Brasil ser o segundo maior país transplantador do mundo, a doação de órgãos deve ser estimulada continuamente para reduzir filas de espera, afirmou Luiz Augusto Bandeira, diretor da SCMC (Santa Casa de Misericórdia de Chavantes).

“O HM é um elo importante dessa cadeia de doação, captação e transplantes de órgãos. Nosso objetivo é fomentar e aperfeiçoar cada vez mais esse processo que possibilita um recomeço e esperança para muita gente”, disse.

Quer ser doador? Tire suas dúvidas

Entenda como funciona a doação e o transplante de órgãos e tecidos no Brasil

Como posso ser doador?

Hoje, no Brasil, para ser doador não é necessário deixar nada por escrito, em nenhum documento. Basta comunicar sua família do desejo da doação. A doação de órgãos e tecidos só acontece após a autorização familiar.

Que tipos de doador existem?

Doador vivo: qualquer pessoa saudável que concorde com a doação. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, parentes até quarto grau e cônjuges podem ser doadores; não parentes somente com autorização judicial.

qualquer pessoa saudável que concorde com a doação. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, parentes até quarto grau e cônjuges podem ser doadores; não parentes somente com autorização judicial. Doador falecido: são pacientes com morte encefálica internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), geralmente vítimas de traumatismo craniano ou AVC (derrame cerebral). A retirada dos órgãos é realizada em centro cirúrgico como qualquer outra cirurgia.

Quais órgãos e tecidos podem ser obtidos de um doador falecido?

Coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córneas, veias, ossos e tendões.

Para quem vão os órgãos doados?

Os órgãos doados vão para os pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista única, definida pela Central de Transplantes da Secretaria de Saúde de cada Estado e controlada pelo Ministério Público.

Como posso ter certeza sobre o diagnóstico de morte encefálica?

Não existe dúvida quanto ao diagnóstico. O diagnóstico de morte encefálica é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Dois médicos de diferentes áreas examinam o paciente, sempre com a comprovação de um exame complementar.

Após a doação o corpo fica deformado?

Não. A retirada dos órgãos e tecidos é uma cirurgia como qualquer outra e o doador poderá ser velado normalmente.

FONTE: ABTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS)