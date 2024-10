Em Americana, condomínio para idosos deve ser entregue no início de novembro, diz Chico

Obras do Vida Longa já foram concluídas; previsão foi informada pelo prefeito no programa Liberal no Ar

Condomínio Vida Longa, no Jaguari, em Americana - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

As casas do condomínio Vida Longa, no Jaguari, em Americana, devem ser entregues aos futuros moradores no início de novembro, segundo o prefeito Chico Sardelli (PL). As residências são destinadas a idosos em situação de vulnerabilidade, que vivem sozinhos ou com vínculo familiar fragilizado.

A previsão foi informada pelo chefe de Executivo na última quinta-feira (10), durante participação no programa Liberal no Ar, da rádio Zé FM 76.3.

De acordo com a prefeitura, a obra, realizada por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), já está pronta. Faltam apenas os móveis, também de responsabilidade da companhia.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que a identificação do público-alvo para o condomínio está sendo realizada gradativamente pelas equipes de Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), a partir dos atendimentos e acompanhamentos realizados.

Instalado numa área cedida pela prefeitura, o residencial possui 8,7 mil metros quadrados e conta com 28 casas. O local também terá espaço de convivência, salão de festas, horta e salas administrativas.

A construção começou em fevereiro de 2023, com previsão de término em dezembro do mesmo ano. No entanto, em abril deste ano, a CDHU afirmou que precisou rever o cronograma devido às condições climáticas na região. O investimento no projeto é de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

O Programa Vida Longa visa atender pessoas com 60 anos independentes para a realização das atividades da vida diária, sem acesso à moradia, inseridas no Cadastro Único, com renda de até dois salários mínimos, com prioridade para beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e aqueles em extrema pobreza, residentes no município há pelo menos dois anos.