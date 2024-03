Em Americana, combate à dengue enfrenta casas fechadas, recusas e até mordida de cachorro

As ações de combate à dengue em Americana começam cedo. Às 8h, os agentes de controle de endemias chegam à sede do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), na Vila Jones, e se preparam para iniciar os trabalhos, batendo de casa em casa, em algum bairro da cidade. Não importa a condição do tempo, se está chovendo ou se está um calorão, eles vão para as ruas para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Ao todo, são 36 agentes vinculados à prefeitura, sendo 16 servidores e 20 terceirizados. Os funcionários são divididos em equipes de duas a quatro pessoas que saem com um mapa em mãos, no qual estão indicados a área (são cinco no município), o setor censitário — divisões dentro dos bairros, feitas pela administração, que reúnem alguns quarteirões — e as quadras onde ocorrerão as visitas.

A própria coordenação do programa indica previamente o local de atuação e, geralmente, leva em consideração o índice Breteau, que aponta a quantidade de larvas encontradas em casas visitadas. Há um direcionamento momentâneo das equipes de combate para as regiões onde o índice é maior. Porém, a cada três meses é recalculada a infestação, o que pode mudar os pontos de atenção.

Ao chegar na área de atuação, os agentes começam o trabalho de “gastar sola de sapato”. Chapéu ou boné, protetor solar e repelente são itens básicos para enfrentar às horas de visitas. Garrafinha de água também é aconselhável.

A agente Ana Garcia verifica vaso em residência da Vila Belvedere – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Tudo é anotado: o número do imóvel, o nome do morador e se deixou ou não adentrar na residência para fazer a vistoria. As informações são registradas, ao fim do expediente — às 14h para servidores e às 17h para terceirizados —, em um banco de dados do PMCD, muito utilizado para consultas. Os agentes só podem entrar nas casas se forem autorizados pelo proprietário.

Quando as equipes encontram água parada, uma seringa é utilizada para constatar se há larvas que podem ser do mosquito transmissor da dengue — se tiver, são levadas para análise. Todo tipo de criadouro é eliminado. De acordo com a coordenadora do PMCD, Eunice de Lima, de 60 anos, esse é um trabalho importante porque as pessoas às vezes são surpreendidas com o que é encontrado em suas residências.

“Tinha uma casa que tinham vários vasinhos e os pratinhos estavam cheios de larvas. Eu até mexi em alguns dos vasinhos e sabe quando o mosquito sai voando? E o dono não se deu conta, ficou bravo com a situação, disse que nunca percebeu”, contou.

A coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue em Americana, Eunice de Lima – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Mas para conseguir realizar esse trabalho de combate à dengue, os agentes enfrentam várias adversidades, como o risco de serem roubados — e por isso trabalham em grupo — e a agressividade das pessoas. No caso das mulheres, há também situações constrangedoras de assédio ou importunação sexual.

“Eu trabalhava sozinha na época. O pai do proprietário me permitiu entrar. Eles tinham uma padaria em casa, então era um local bem insalubre, e eu tive de passar por dentro da casa para ir até o fundo ver a piscina. Quando passei pela sala, tinha um telão com um filme pornográfico. Depois disso, nunca mais quis fazer esse trabalho sozinha”, relatou Luciana Ruas, de 60, agente de controle de endemias.

O LIBERAL acompanhou nesta semana a atuação de uma das equipes na Rua Santa Luzia, na Vila Belvedere, e presenciou parte dos desafios. Em uma das casas, a agente Ana de Freitas Garcia, de 60, chegou a ser mordida acidentalmente por um cachorro. Segundo ela, isso é comum, porque os animais estranham.

Porém, o também agente Luiz Carlos Scaramal, de 71, contou que em algumas oportunidades o proprietário da casa solta os animais de propósito. “Às vezes, a gente é ameaçado. Às vezes, o morador joga o cachorro para cima da gente e fica rindo”, disse.

O porteiro Paulo Sérgio Donato, de 59, recebeu bem os agentes. À reportagem, afirmou que acha o trabalho do PMCD importante, principalmente para conscientização e para resolver problemas em imóveis vizinhos, algo que segundo ele tem acontecido no bairro em uma casa ao lado — que tem em sua frente vários móveis e objetos entulhados.

Ação de agentes inclui distribuição de panfletos para conscientizar sobre medidas contra a dengue em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A equipe tentou conversar com o proprietário dessa casa apontada por Paulo, mas inicialmente ele não quis atender. Depois, saiu em frente à residência e foi cobrado por outros moradores da rua para que deixasse os agentes entrarem, mas mesmo assim ele não quis e foi orientado a fazer a limpeza do imóvel, bem como realizar o descarte de entulhos em ecopontos.

De acordo com Luciana, quando o proprietário não está na residência, é enviada uma notificação com um telefone de contato para agendar uma visita dos agentes. Se o local tem visivelmente entulhos que podem virar criadouros, o dono é notificado a fazer a limpeza e se não faz, é autuado. A frequência de autuações pode levar a situações jurídicas junto à Prefeitura de Americana.

A recusa também é um desafio para as equipes do PMCD, já que muitos moradores desconversam, apontam outros locais que teriam criadouros e no caso das notificações, às vezes recusam o recebimento ou não entram em contato. “Tem gente que fala que já olhou, que não precisa, que tem medo de deixar entrar”, completou Eunice.

Para Luciana, os bairros de maior poder aquisitivo são os que mais dão problemas. “Eles falam que é por conta de roubo. Não deixam entrar ou fingem que são a empregada e dizem que os proprietários não permitem entrada de estranhos. Às vezes, temos de fazer notificação de recusa”, disse.

Mas há também quem reconhece e recebe bem os agentes. Durante o acompanhamento feito pelo LIBERAL, a dona de casa Luzia Martins Ferreira, de 71 anos, abriu com gentileza o portão de sua casa para entrada dos trabalhadores e ofereceu água gelada para todos.

“Gosto que os agentes entrem para ver. Às vezes acaba encontrando algum criadouro que eu não vi. A gente tenta tomar todos os cuidados, mas é legal ter esse apoio. É para o bem da gente, da vizinhança”, afirmou Luzia à reportagem.

Eunice destacou que esse pensamento da dona de casa deveria ser propagado para outras pessoas e que quem tem algum receio de receber o agente, pode entrar em contato pelo telefone (19) 3461-2578 para constatar se de fato são funcionários do programa.

A coordenadora ainda disse que a nebulização é feita em casos emergenciais e que a prevenção é o caminho indicado para o combate à dengue. “As pessoas pedem nebulização, mas ela só elimina os mosquitos que estão voando. A gente precisa eliminar, preventivamente, as larvas, os criadouros para evitar uma epidemia”, ponderou.

De acordo com o último boletim epidemiológico, Americana registrou, em 2024, 155 casos confirmados de dengue. A região com maior número de casos é a do Jardim Ipiranga (9). Segundo Eunice, os números mostram que a situação da dengue no município está controlada e as ações preventivas das visitações estão dando resultados.