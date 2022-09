Em Americana, Civi é reinaugurado depois de reforma

O espaço, que promove atividades para idosos, recebeu investimento de R$ 600 mil para as melhorias

O Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso) de Americana foi reinaugurado na manhã desta sexta-feira. O espaço, que promove atividades para idosos, recebeu investimento de R$ 600 mil para obras de melhoria.

O auditório de 1.256 m², que tem capacidade para comportar duas mil pessoas sentadas, foi reformulado. Também foi construída uma cozinha industrial. A fachada recebeu melhorias.

Civi inaugurou melhorias em evento nesta sexta-feira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Havia várias exigências dos bombeiros, então a gente fez, também tinha problema no teto, então nós forramos e colocamos iluminação nova e ar-condicionado”, disse o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, João Batista Inocentini.

De acordo com ele, o sindicato está em contato com empresas para promover um baile no Civi uma vez ao mês. O projeto integra o objetivo de promover a saúde e bem-estar dos idosos.

“Estava um salão abandonado, o teto estava caindo em cima da gente”, comentou a aposentada Rosalha Maria Fernandes, de 69 anos. “Agora está maravilhoso, a gente não vê a hora de voltar [para o Civi]”, disse.

*Stela pires, estagiária sob supervisão de Diego Juliani.