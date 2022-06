Em Americana, casos de coronavírus triplicam entre meses de abril e maio

Cerca de 10% da população testou positivo para a doença - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O número de casos de coronavírus (Covid-19) triplicou em Americana entre abril e maio, conforme levantamento feito pelo LIBERAL com base em dados da prefeitura.

No último mês, a cidade registrou 957 contaminações, enquanto que, em abril, tinha somado 313. Questionado pela reportagem sobre esse aumento, o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, fez um apelo aos moradores para que tomem as doses adicionais da vacina contra Covid-19.

“Por favor, procurem a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, pois hoje já temos a certeza e convicção de que a imunização completa é a melhor forma de se proteger”, disse.

O imunizante está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta, das 8h30 às 14 horas. Não há necessidade de agendamento.

Após um período sem nenhuma pessoa internada em leitos exclusivos para coronavírus, o município voltou a registrar internações em maio, ainda que em quantidade inferior em relação a outros momentos da pandemia.

Nesta quarta, segundo boletim divulgado pela administração, havia sete leitos ocupados: cinco de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e dois de enfermaria. Danilo apontou que a Secretaria de Saúde tem monitorado e analisado os números.

A taxa de transmissão de Covid-19 também é a maior desde 12 de fevereiro, de acordo com a plataforma SP Covid-19 Info Tracker, que monitora informações referentes à doença.

Dados desta quarta mostram um índice de 1,44. Ou seja, em média, cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 144. No entanto, após uma curva crescente em maio, com aumento de até 0,5 de um dia para o outro, existe uma tendência de estabilização.

ÓBITOS. Nesta quarta, a Vigilância Epidemiológica registrou mais duas mortes por Covid-19. As vítimas são um homem de 90 anos, morador do Jardim Ipiranga, falecido no último sábado; e outro de 96, que morava no Jardim Santana e morreu na segunda.

Ao todo, a cidade soma 960 óbitos pela doença desde o início da pandemia, bem como 39.049 casos de contaminação.