Em Americana, carro fica preso em galeria destampada e prefeitura sinaliza local

Rua Bahia, no bairro Chácara Machadinho, possui dois buracos em sequência; Utransv diz que serão colocadas barras de ferro

Duas caixas de galeria destampadas na Rua Bahia, próximo ao clube Flamengo, no bairro Chácara Machadinho, em Americana, tem causado problemas aos motoristas que circulam pela região. Na quarta-feira (13), uma mulher ficou com o carro preso em um dos buracos abertos. Após questionamento do LIBERAL, na tarde desta quinta, a prefeitura sinalizou o local.

A motorista, que não quis ser identificada, afirma que foi caminhar nas proximidades e estacionou seu veículo embaixo de árvores que ficam ao lado das galerias. De acordo com ela, não foi possível visualizar o buraco na saída e o carro acabou ficando preso. Por sorte, um homem que passava pelo local a ajudou na retirada.

“A sorte é que não fez nada. Na hora passava uma pessoa de carro, ele desceu para ajudar, amarrou uma corda no meu carro e pegou o gancho que tem junto com o estepe e colocou na frente do meu carro. Depois de amarrar na camionete dele, foi para frente e puxou o meu carro”, explicou.

“Não tive danos, mas é perigoso, pode até cair uma criança no buraco. Tem o perigo da dengue também, porque tem sujeira lá dentro”, completou a motorista. As caixas destampadas ficam do mesmo lado da rua, a poucos metros de distância uma da outra.

Motorista do carro diz não ter visto a galeria destampada – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), as tampas foram deslocadas e danificadas na última cheia do Rio Quilombo. A unidade afirmou, ainda, que o local receberá grades de ferro que estão sendo fabricadas. Enquanto isso, os dois espaços ficarão sinalizados para evitar novos incidentes.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin