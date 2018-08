Em Americana, buracos na Rua Itália geram reclamações

Buracos na Rua Itália, no Jardim Paulistano, em Americana, têm gerado reclamações de moradores. O assunto foi alvo inclusive de questionamento na Câmara Municipal, por meio de um documento que será enviado à prefeitura pedindo providências.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A professora Gisele Roseni, 37, que mora na rua, afirma que a via é toda remendada. “Ela é toda ondulada”, afirma Gisele, cuja casa fica perto de um dos buracos. Segundo Gisele, o defeito no solo não é “gigantesco”, mas a tendência é que vire uma cratera com chuvas e passagem de carros, caso o problema não seja resolvido.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana informou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vai enviar uma equipe para verificar o local e programar o serviço.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp (19) 99271-2364.