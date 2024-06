Em Americana, Bolsonaro defende Bolsa Família e critica ministros de Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a entrega do Núcleo de Especialidades de Americana

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) defendeu o programa Bolsa Família durante discurso em Americana, nesta sexta-feira (14), na inauguração do novo Núcleo de Especialidades do município. Ele também disparou críticas contra os ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Ou é incompetente, ou não tem caráter ou é um politiqueiro normal como outro qualquer. Não pode dar certo um país administrado dessa maneira”, disse. “Se você coloca um time de perna de pau, não tem como o time ser campeão de jeito nenhum”, complementou.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Sobre o Bolsa Família, Bolsonaro afirmou ter aumentado o valor do benefício enquanto esteve à frente do País e ressaltou que existem pessoas que necessitam desse dinheiro.

“Nós triplicamos o valor do Bolsa Família com responsabilidade fiscal. Às vezes algum fala: ‘olha, esse benefício…’. Mas tem gente que precisa dele”, comentou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Bolsonaro também trocou elogios com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e foi ovacionado por moradores que acompanhavam o evento.

Antes, o ex-presidente esteve presente em Santa Bárbara d’Oeste, na entrega da clínica Meu Pet. Na ocasião, não discursou, mas, enquanto estava sentado no palco, era constantemente tietado por crianças e adolescentes, que iam até ele, o abraçavam, faziam fotos e pegavam autógrafo.