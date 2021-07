Americana tem 32 pessoas que assinaram termo de recusa da vacina contra Covid

Em Americana, 32 pessoas já tinham assinado o termo de recusa da vacina contra o coronavírus (Covid-19) até esta terça-feira (20). Os números são da Unidade de Atenção à Saúde.

O município é, até o momento, o único da RPT (Região do Polo Têxtil) a adotar termo de responsabilidade para quem não quiser tomar o imunizante.

Americana foi única cidade da RPT a adotar termo de recusa – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A prefeitura tomou a medida desde o início do mês em todos os pontos de vacinação para tentar inibir as escolhas de imunizante e evitar os “sommeliers” de vacina.

Entretanto, o Executivo destaca que o número de gente evitando alguma das vacinas pode ser maior.

“O setor informou que os casos são esporádicos, sendo que muitas pessoas não assinam o termo e depois cancelam o agendamento por quaisquer motivos, o que dificulta muito a mensuração”, informou a prefeitura.

A administração municipal ressalta que o termo de responsabilidade não possui caráter punitivo.

“Porém, com a recusa do morador em tomar a vacina disponível, ele passa a aguardar momento oportuno referente à sua faixa etária e grupo populacional ao qual pertence, o que também não garante a ele a disponibilidade futura do imunizante preferido”, explica.

Em todo o País, foram disponibilizadas quatro vacinas contra o coronavírus até o momento: a CoronaVac/Butantan, a da Oxford/AstraZeneca, a da Pfizer e a da Janssen, esta com dose única. Todas têm eficácia comprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Entretanto, a recusa por imunizantes é comum. No sábado (17), o LIBERAL presenciou um morador “comemorando” a vacina disponível no posto de saúde do Jardim São Paulo e que ele tomaria o imunizante da Pfizer.

O rapaz confidenciou que não queria tomar a vacina da AstraZeneca, alegando medo de reações após a imunização. Automaticamente, a profissional de saúde que o atendia ressaltou que as reações variam de organismo para organismo e que todos os imunizantes são seguros.

“Quem recusa está se arriscando a pegar o coronavírus. Ninguém tá isento de pegar o preço pelas suas atitudes. Já tem pessoa internada que recusou vacina. Não pode alegar que não teve chance”, destaca o médico infectologista Dr. Arnaldo Gouveia, que atua em Americana.

Santa Bárbara d’Oeste não trabalha com termos de recusas. “Caso o cidadão não queira se vacinar, ele é orientado que poderá tomar a vacina em outro momento, caso exista doses disponíveis para o seu público-alvo, porém sem possibilidade de escolha do tipo do imunizante a ser aplicado”, diz a prefeitura.

Quando vacinado, o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (PV), pediu à população que não escolhesse a vacina.