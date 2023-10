Em Americana, 2ª edição da feira ‘Noivas & Festas’ quer aproximar clientes de fornecedores

Ao todo, 55 expositores do Estado de São Paulo trarão produtos relacionados a festas e casamentos

Feira de casamentos tem segunda edição neste mês, em Americana - Foto: Divulgação

A 2ª edição da feira “Noivas & Festas” quer aproximar os clientes de fornecedores de artigos para eventos. O festival ocorre na próxima terça (17) e quarta-feira (18), das 19h às 23h, no espaço Villa Americana Eventos, em Americana.

Ao todo, serão 55 expositores do Estado que trarão produtos como vestidos, ternos, lembranças personalizadas, bolos e decorações de confraternizações e casamentos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A feira, além dos fornecedores, é para pessoas que têm casamento marcado ou que vão organizar uma festa. Elas podem ir para a feira e lá encontrarão um catálogo, ou seja, várias opções dos expositores para planejarem essa cerimônia”, contou Letícia Damasceno, uma das organizadoras do evento.

Para os expositores, serão promovidos workshops das 18h às 19h30, nos dois dias. A feira também contará com desfile de moda temático de casamento e festas, com início às 21h tanto na terça, quanto na quarta.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em cada dia do evento, a organização sorteará R$ 5 mil para visitantes cadastrados, que poderão gastar o valor com os fornecedores da feira. Caso o cliente compre no local, ele tem direito a mais três cupons para concorrer aos prêmios. Os expositores também participarão de um sorteio de R$ 1 mil.

A entrada é gratuita, porém é necessário realizar um cadastro, por meio do telefone (19) 99175-3715, e comprovar que irá promover um evento nos próximos meses. Para os visitantes, o local contará com praça de alimentação, cafeteria e drinques.