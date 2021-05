Em Americana, 16 mil pessoas com direito à vacina da gripe não se imunizaram

Primeira fase da campanha se encerra em 10 de maio e alcançou apenas 31% do público-alvo na cidade

A primeira fase da campanha contra gripe se encerra na segunda-feira (10), mas 16.536 pessoas que têm direito ao imunizante em Americana ainda não buscaram a proteção. O público-alvo da primeira etapa é composto por gestantes, puérperas, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, e profissionais da saúde. Essa população é calculada em 24.221 pessoas.

O balanço semanal divulgado pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (6) aponta que 7.685 pessoas se imunizaram – apenas 168 a mais do que na semana passada. A meta é alcançar 90% do público-alvo em cada fase, mas Americana vacinou somente 31% até agora. A primeira etapa termina na próxima segunda-feira, com início de nova fase na terça.

Primeira fase da vacinação contra a gripe termina na segunda-feira – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Foram aplicadas 582 doses em gestantes (29% do público estimado), 93 puérperas (28% da população), 2.698 trabalhadores de saúde (37%) e 4.312 crianças (29%). O LIBERAL havia informado erroneamente na semana passada que a cobertura chegava a 34% entre as crianças.

As doses estão disponíveis em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

É necessário apresentar comprovante de endereço. Já em relação às crianças, também é obrigatória a carteira de vacinação.

Tanto as gestantes como as puérperas devem levar também o cartão de pré-natal como comprovante. Os profissionais de saúde devem apresentar um holerite ou carteira de trabalho, comprovando que estão em atividade no município.

A vacinação segue de forma paralela à campanha contra a Covid-19. A recomendação é que haja um prazo de 14 dias entre a dose da gripe e os imunizantes contra o coronavírus. Veja perguntas e respostas sobre as duas campanhas.

Idosos e professores começam a ser vacinados em 11 de maio

A segunda etapa de vacinação contra a gripe começa na próxima terça-feira (11). O público-alvo são pessoas a partir dos 60 anos e professores.

No dia 9 de junho começa a terceira etapa, vacinando pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, população carcerária, adolescentes sob medidas socioeducativas, além de diversas categorias profissionais.

Têm direito à vacinação caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários do sistema prisional.

