Em Americana, 1,5 mil motoristas ainda podem pedir isenção de IPVA

Motoristas e proprietários de automóveis PCD (Pessoas Com Deficiência) tem até o próximo dia 31 para protocolar o pedido de isenção do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) 2022.

O benefício é válido para quem já possui a isenção de 2020 ou 2021. Em Americana, de acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, até o momento foram recebidos 804 pedidos. No entanto, há ainda 1.530 pessoas no município aptas a protocolarem a solicitação.

Para realizar o pedido, segundo a pasta, é preciso agendar junto à Secretaria da Justiça e Cidadania um laudo pericial emitido pelo Imesc (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), que levará em consideração a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade), da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Com o laudo, o interessado precisa acessar o Sivei (Sistema de Veículos) da Secretaria da Fazenda e Planejamento e protocolar o pedido, juntando toda a documentação exigida.

O despachante Antonio Francisco Luis da Silva, proprietário do “Seu Francisco”, na Vila Gallo, em Americana, é especializado neste tipo de serviço. Ao LIBERAL, ele explicou que o primeiro passo é o motorista consultar a placa do veículo, algo que pode ser feito pelo próprio profissional ou pelo site do Detran.

“Se estiver escrito ‘nada consta’, é preciso regularizar o veículo para dar entrada no pedido. Se estiver ‘suspenso’, o motorista pode pedir a isenção e, caso esteja ‘deferido’, o motorista não precisa fazer nada”, explicou.

Para realizar todo o processo pelo despachante, é preciso levar CNH, RG, documento do veículo e comprovante de endereço. “Todo PCD precisa realizar o laudo pelo Imesc. Então, depois de trazer toda a documentação e darmos entrada no processo, aguardamos abrir agenda em alguma clínica”, concluiu.

Depois das etapas concluídas, o pedido será analisado e, se aprovado, a isenção do IPVA 2022 estará garantida. Em caso de indeferimento, o imposto será lançado, mas o proprietário terá ainda 30 dias para pagamento, sem multa ou juros.