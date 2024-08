Um casal foi morto, na tarde desta segunda-feira (19), por policiais em uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) contra o crime organizado. A ação aconteceu em uma residência na Rua Santa Catarina, no bairro Monte Carlo, região da Praia Azul, em Americana.

Troca de tiros entre policiais e o casal aconteceu em casa na Rua Santa Catarina – Foto: Polícia Civil/Divulgação

Segundo nota enviada pela delegacia, os agentes foram ao local em uma investigação sigilosa para cumprir um mandado de busca e apreensão e acabaram recebidos a tiros por um homem e uma mulher que fariam parte do PCC (Primeiro Comando da Capital). Eles estavam armados com um revólver calibre 38 e uma pistola 380.

Na troca de tiros o casal foi baleado, assim como um policial civil, atingido no colete. O agente foi socorrido consciente por uma viatura e o casal por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O homem morreu na casa onde aconteceu a ação e a mulher no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

A perícia foi acionada ao local e a ocorrência segue em andamento.