Em ação conjunta, Gama e PM prendem homem durante tentativa de roubo em Americana

Uma ação conjunta da PM (Polícia Militar) com a Gama (Guarda Municipal de Americana) resultou na prisão de um homem de 29 anos por tentativa de roubo, na Praia Azul, em Americana, na manhã desta terça-feira (20). Outros três criminosos conseguiram fugir. Houve também um disparo de revólver, mas ninguém se feriu.

Homem de 29 anos foi detido e outros três conseguiram fugir – Foto: 19° BPMI / Divulgação

De acordo com informações das duas companhias, por volta de 7h, os guardas municipais foram chamados para atender uma ocorrência de roubo em andamento em uma residência na Rua Maranhão.

Os patrulheiros, ao chegarem na rua, avistaram uma viatura da PM e pediram auxílio para entrarem no imóvel.

Segundo a PM, o roubo era executado por quatro homens, sendo que dois deles pularam o muro do imóvel de dois metros, enquanto outros dois permaneceram em um Fiesta.

A dupla que invadiu a casa tentou arrombar o portão eletrônico para que os outros dois comparsas entrasse com o carro, porém sem sucesso. Depois disso, os ladrões mandaram as vítimas, que estavam dentro da casa, abrirem as portas.

Revólver foi apreendido pela Gama – Foto: Gama / Divulgação

Neste momento, os ladrões foram surpreendidos pelos policiais militares e guardas municipais no quintal e tentaram fugir pelos fundos do imóvel. Durante a fuga, houve um disparo feito por um dos assaltantes, mas ninguém se feriu.

Em perseguição, os agentes conseguiram deter um dos assaltantes e, em seguida, encontraram a arma utilizada no assalto. Mesmo com apoio do helicóptero Águia da PM, o outro assaltante que estava na residência não foi encontrado.

Já os outros dois comparsas, que estavam em um Fiesta, deixaram o local ao perceberem a movimentação das viaturas.

Um boletim de ocorrência seria registrado na delegacia de Americana. Até a publicação desta reportagem, os outros três ladrões continuavam foragidos.