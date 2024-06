Em ação conjunta, DIG, PM e Gama prendem três após roubo de produtos do Mercado Livre em Americana

Produtos roubados foram achados em apartamento no bairro Morada do Sol - Foto: DIG/Divulgação

Uma ação conjunta envolvendo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), a PM (Polícia Militar) e a Gama (Guarda Municipal de Americana) resultou na prisão de três pessoas, nesta segunda-feira (3), envolvidas em um roubo de produtos do Mercado Livre.

Segundo relato do motorista do veículo que transportava os produtos, uma Chevrolet Montana, por volta de 9h30, ele passou em uma base do Mercado Livre em Limeira para carregar os produtos e, ao estacionar o carro em Americana, às 14h30, foi abordado por quatro pessoas em duas motos – uma das pessoas estava armada. O grupo anunciou o assalto, afirmando que queria apenas a carga. Na sequência, os assaltantes fugiram com a Montana carregada e com as motos.

Ainda conforme relato da vítima, entre os produtos roubados, havia um pacote com rastreador, que indicava que a carga estava em um endereço de um apartamento na Avenida São Jerônimo, no bairro Morada do Sol. A Montana também tinha sido abandonada na mesma avenida.

Com essas informações, os policiais civis da DIG foram ao endereço e, em contato com as demais autoridades policiais, souberam que um Renault Kwid branco, que teria dado apoio ao roubo, tinha entrado no condomínio minutos após o crime.

Policiais militares e guardas seguiram na busca do Kwid, enquanto os agentes da DIG vistoriaram o apartamento de um dos suspeitos, onde foram encontradas diversas embalagens do Mercado Livre já abertas e vazias. Havia também roupas, luvas e balaclavas, além dos documentos de duas motos utilizadas pelos criminosos durante o roubo, pertencentes a um homem e a uma mulher.

Enquanto isso, os PMs e guardas conseguiram abordar o ocupante do Kwid, na Rua Serra das Palmeiras, no Parque da Liberdade. O documento da moto usada no roubo estava no nome do motorista. De acordo com a DIG, ele seria integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e foi preso.

No Jardim da Paz, os militares e guardas encontraram a dona da outra moto, que afirmou ter emprestado o veículo a um conhecido seu. Ela indicou o endereço do conhecido, no Parque Gramado, e lá os policiais encontram outro suspeito do assalto. Ambos foram presos.

A mulher e os dois homens foram levados a sede da DIG e acabaram autuados em flagrante por roubo. Um dos presos responderá também por uso de arma de fogo. As mercadorias, assim como a Montana foram recuperadas e devolvidas à vítima.