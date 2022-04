Em 5 anos, 347 bebês foram registrados sem nome do pai em Americana

Dados da Arpen-SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo) apontam que 347 crianças que nasceram em Americana nos últimos cinco anos não tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Neste mesmo período, nasceram no município, 12.972 bebês.

O ano com maior incidência da ausência de paternidade no registro civil, em comparação com todos os nascimentos, foi 2021. No ano passado, 2,82% não tinham a filiação paterna.

Veja quantas crianças foram registradas sem o nome do pai em Americana nos últimos anos, e o total de nascimentos que ocorreram no município – Fonte: Arpen-SP – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Neste ano, até dia 22 de março, de acordo com a estatística do órgão, 22 mães já registraram seus filhos sozinhas. O número representa 3,83% daqueles do total de registros do período.

De acordo com a psicóloga e especialista em educação inclusiva Adriana Bravo Rando, o registro civil é o primeiro documento de qualquer pessoa e é ele que vai potencializar o desenvolvimento da personalidade.

“O registro nada mais é que um DNA, é nele que consta a origem daquela pessoa. Quando não há o registro da paternidade, estamos tirando o direito da pessoa de fazer parte de uma inclusão familiar completa, como a sociedade determina, e deixamos o indivíduo excluído socialmente daquilo que consideramos como modelo familiar pré-estabelecido”, comentou Adriana.

Ainda de acordo com ela, a negativa na paternidade pode gerar em uma criança, adolescente e até mesmo em um adulto problemas de qualquer ordem emocional, do ponto de vista psicológico.

“Esse fato acaba gerando vergonha, revolta, constrangimento psicológico, sensação de abandono, rejeição e, na maioria das vezes, um grande desconforto”, explicou.

Para isso, as mães, que já criam sozinhas esses filhos, precisam estar atentas a sinais como esses apresentados pela psicóloga e procurar ajuda de um profissional para tratamento necessário. “Isso acaba gerando um quadro de ansiedade e quando não tratado, evolui para outros problemas”, concluiu a psicóloga.

DIREITOS

A psicóloga aponta, ainda, que do ponto de vista jurídico, a mãe pode e deve se assessorar para tomar as devidas precauções. Ela pode buscar, por exemplo, uma ação judicial para que o filho possa, não só ter no registro o nome do pai, mas também dar a ele o direito a outros benefícios vinculados a criação, convivência, educacional e de saúde.

“Tem casos que não é possível, mas isso é importante porque é um direito da criança ter o nome do pai e, também, para que ela não venha ser cobrada no futuro [pelo próprio filho] que não foi atrás e não se preocupou com ele.”