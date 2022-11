Em 2ª votação, Câmara de Americana define aumento médio de 14% no IPTU

Projeto foi votado em segunda discussão nesta quinta - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) vai sofrer um aumento médio de 14,13% em 2023, em Americana. O reajuste, acima da inflação, foi definido pela Câmara Municipal nesta quinta-feira, em segunda e última votação. A elevação vai variar de 13% a 18%.

Assim como na semana passada, houve 12 votos favoráveis e seis contrários ao projeto de lei que trata do assunto. Nenhum vereador mudou o voto. A proposta é de autoria da prefeitura, que alega defasagem nos índices.

A propositura teve votos favoráveis dos vereadores Dr. Otto Kinsui (Cidadania), Dr. Wagner Rovina (PV), Fernando da Farmácia (PTB), Juninho Dias (MDB), Léo da Padaria (PV), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL), Marschelo Meche (PL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel Pires (Republicanos) e Thiago Brochi (PSDB). Nenhum deles justificou o voto.

Os contrários foram: Dr. Daniel (PDT), Gualter Amado (Republicanos), Leco Soares (Podemos), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL) e Vagner Malheiros (PSDB). O presidente da Casa, Thiago Martins (PV), só vota em caso de empate.

O texto, em suma, prevê um reajuste nos valores venais, que servem como base de cálculo para lançamento da cobrança do IPTU e também do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).

Na tabela territorial, na qual cada área da cidade tem um valor diferente por metro quadrado, haverá acréscimo de 10%, referente à reposição inflacionária estimada para 2022.

Na tabela de valores de construção, além dos 10% de reposição inflacionária, terá mais 10% de aumento real: um total de 20%. Porém, segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, o impacto no cálculo do IPTU oscila de acordo com o tipo do imóvel.

Justificativa

A pasta disse ter levado em consideração a desatualização dos índices, que não são majorados há quatro anos. Cita que, entre 2018 e 2021, a inflação acumulada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 24,49%, mas que, de 2019 a 2022, o município aplicou apenas um reajuste acumulado de 19,72%.

A secretaria também destacou que os valores venais de construção estão “muito abaixo dos valores apurados pelos principais índices da construção civil, como o índice CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil) e o índice INCC/Sinapi (Índice Nacional da Construção Civil/Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)”.

De acordo com a pasta, existe uma defasagem média de 170%, “fazendo com que o valor do metro quadrado de construção em Americana esteja abaixo de alguns municípios vizinhos”.