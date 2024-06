Em 1ª discussão, Câmara de Americana aprova emendas de vereadores e previsão de orçamento para 2025

Foi aprovada a previsão de cortes em metade das secretarias e aumento no DAE, e emendas; presidente tem mal-estar às vésperas de sessão

Câmara aprovou a previsão de orçamento por 17 votos favoráveis e duas ausências, de Dr. Daniel (PP) e Thiago Brochi (PL) - Foto: Divulgação

A Câmara de Americana aprovou nesta terça-feira (18), em primeira discussão, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2025 e 431 emendas, sendo 424 apresentadas por 11 dos 19 vereadores. De acordo com o planejamento do Executivo, o orçamento para o ano que vem prevê cortes em metade das secretarias e um aumento de 20% na receita do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A LDO é apenas uma previsão orçamentária e norteia a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), que estabelece o caixa da prefeitura, secretarias e autarquias para o ano seguinte. A LOA é votada no segundo semestre, geralmente em setembro.

Portanto, a votação da LDO no Legislativo faz parte do rito de definição do orçamento visando o próximo ano.

Para 2025, em relação ao aprovado pela LOA para 2024, o Executivo prevê uma redução de 10,86%, equivalente a R$ 18,3 milhões (de R$ 168,9 milhões para R$ 150,5 milhões), no caixa da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos — responsável por consertos, manutenções e, principalmente, asfaltamento urbano.

Já o Meio Ambiente terá um corte de 15,06% por conta da conclusão de construções e reformas de praças. Por outro lado, o DAE terá um aumento de 20%, passando de R$ 134 milhões para R$ 164,2 milhões. De acordo com a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, esse foi um pedido do superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

Na votação desta terça, a câmara aprovou a previsão de orçamento por 17 votos favoráveis e duas ausências, de Dr. Daniel (PP) e Thiago Brochi (PL).

Por sua vez, as emendas, conforme noticiado pelo LIBERAL na manhã desta terça, eram em sua maioria sugestões de obras e melhorias que podem ser acatadas ou não pelo Executivo. Ao todo, 11 dos 19 parlamentares apresentaram propostas — que, juntas, totalizam 424.

Entre as principais obras sugeridas estão reformas na Rodoviária de Americana e uma nova transposição na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), ligando os bairros Jardim Terramérica e Jardim Jacyra, ambas protocoladas por Lucas Leoncine (PSD). Ao lado da rodoviária, Brochi solicitou a construção de um quartel do Corpo de Bombeiros.

Caso o Executivo aceite fazê-las, elas deverão ser incluídas no cronograma de “Projetos, Obras e Ações” da LOA.

Porém, de acordo com vereadores ouvidos pelo LIBERAL, poucas requisições foram atendidas pela administração nos últimos anos. A situação também foi comentada por Thiago Martins (PL) durante a sessão extraordinária, que disse que as indicações são “para encher linguiça”.

Ainda há outras sete emendas, feitas pela Mesa Diretora e pela comissão, que buscam a adequação da LDO conforme determinações do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

As 431 emendas foram aprovadas por 15 votos favoráveis, duas abstenções — de Luiz da Rodaben (PRD) e Martins — e duas ausências — as mesmas da votação da LDO.

Presidente tem mal-estar às vésperas da sessão extraordinária

A ausência de Brochi na sessão extraordinária surpreendeu a imprensa e os presentes no plenário. Minutos antes de começar, o presidente da Câmara de Americana informou que sentiu um mal-estar e estava a caminho de um PA (Pronto Atendimento) para cuidar da saúde.

A situação foi confirmada pela assessoria do Legislativo, bem como pelo vice-presidente Léo da Padaria (PL), que teve de conduzir os trabalhos.

“Apenas justificando a ausência do presidente dessa Casa de Leis, ele me ligou agora há pouco e disse que começou um mal-estar após o almoço e está indo ao médico”, disse Léo.

Ainda segundo a assessoria da Casa, pelo mesmo motivo Brochi não deverá participar da sessão ordinária desta terça.