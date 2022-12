Em 1996, inauguração de viaduto sem as alças teve críticas, banda e fogos

Inauguração do viaduto, em dezembro de1996 – Foto: Arquivo / LIBERAL

A sucessão de prazos e atrasos nas obras do viaduto João Batista de Oliveira Romano, em Americana, que inaugurou uma nova alça nesta quarta-feira, é histórica. A construção começou em 1988, na gestão de Carroll Meneghel, e foi entregue, sem as alças, em 1996, no governo de Frederico Polo Muller. A demora e o estado incompleto foram alvos de críticas no dia da inauguração.

Em 28 de dezembro, centenas de pessoas foram ao local para a cerimônia de abertura do viaduto, pelo qual se estimava transitar 30% dos veículos da cidade. Com presença da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Magi, a inauguração teve uma queima de fogos.

Na época, a obra homenageava o ex-prefeito Abdo Najar, o que fez o filho e futuro prefeito Omar Najar participar da solenidade. Apesar do momento de festa, ele não poupou críticas.

Reclamou que a obra havia ficado abandonada durante a gestão de Carroll e cobrou que as alças fossem concluídas – trabalho que só foi retomado em seu governo, em 2018. Polo Muller também criticou, dizendo que a obra, que ele considerava como o maior feito de seu mandato que chegava ao fim, só não havia sido concluída por falta de vontade política.

A informação na época era de que a gestão de Frederico realizara 60% da obra, que custou R$ 17 milhões e sofreu paralisações também durante a gestão de Waldemar Tebaldi.