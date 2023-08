Em 15 dias, construtora vendeu 85% dos apartamentos de luxo na Avenida Brasil

O prédio de alto padrão que será construído na Avenida Brasil, em Americana, na área onde funcionava a antiga cadeia, está com 85% dos apartamentos vendidos, inclusive a cobertura de 390 metros quadrados. Restam apenas oito unidades a partir de R$ 2,3 milhões.

A previsão é que as obras comecem em fevereiro do ano que vem e sejam concluídas em agosto de 2026. Conforme o LIBERAL apurou, os compradores são, a maioria, empresários com 50 anos ou mais.

Condomínio já teve vendido 37 dos 44 apartamentos – Foto: Arquivo / Liberal

O condomínio localizado em um dos cartões postais de Americana terá 44 apartamentos de 191 a 220 metros quadrados, além da cobertura, uma espécie de “mansões suspensas”, que prometem mudar a paisagem da região com mais da metade da fachada revestida com uma estrutura conhecida como “pele de vidro”.

O empreendimento faz parte da linha Grand Garden Residence, da incorporadora e construtora Ticem Realty, que já têm unidades em Limeira, Jundiaí, Piracicaba, Rio Claro e Taubaté. O grupo abriu para vendas em 26 de julho e até o último dia 9 de agosto já havia comercializado 37 apartamentos.

Ricardo Costa, gerente comercial da Ticem, atribui o sucesso de vendas à qualidade do projeto. Entre os pontos positivos do empreendimento, ele destaca o processo construtivo com lajes protendidas, que se diferem das lajes de concreto tradicionais por suas armações e maior resistência a tensões.

Somado à qualidade de materiais que serão usados na construção, o gerente comercial lista outros diferenciais dos apartamentos que acredita ter influenciado na comercialização. Todas as unidades terão vista para a Avenida Brasil e quatro dormitórios. Será uma torre única com dois apartamentos por andar e elevador privativo.

As unidades, projetadas como mansões suspensas com living, terão pé direito duplo de seis metros de altura. “A ideia é que o morador, ao entrar no apartamento, tenha a sensação de estar em uma casa”, afirma Costa. A área de lazer terá uma piscina de borda infinita com vista para Avenida Brasil e um campo de golfe virtual.