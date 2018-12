Em 13 anos, casos de sífilis dispara em Americana

O número de notificações de casos de sífilis em adultos em Americana saltou de apenas um em 2005 para 82 em 2018. O crescimento está relacionado à epidemia mundial da doença, decorrente da redução no uso do preservativo, bem como ao aumento nas notificações relacionado à ampliação na oferta de testes rápidos. Os dados constam de um boletim divulgado pela Prefeitura de Americana a pedido do LIBERAL.

Infectologista do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Arnaldo Gouveia Junior apontou que Americana está inserida dentro da epidemia mundial da doença. “A comunicação da saúde está falhando. O tratamento é o mesmo desde a década de 1940. Se olhar particularmente entre homens gays, está explosivo o aumento. Há uma ilusão da percepção do risco, um paciente chegou a ter sífilis três vezes em um ano”, contou o médico.

Um agravante no quadro foi a falta do antibiótico penicilina, que combate a doença. Com a escassez do remédio, o tratamento ficou prejudicado e muitos pacientes seguiram transmitindo sífilis.

Foto: Felipe Barros/ExLibris/Secom-PMI

A infectologista Joana D’arc Gonçalves, do Aliança Instituto de Oncologia, explica que pelo fato do tratamento, feito com injeções, ser doloroso, muitas pessoas oferecem resistência. Outra dificuldade é conseguir tratar o parceiro que transmitiu a doença e, assim, quebrar o ciclo da infecção. “A questão da sífilis é uma vergonha para o sistema público de saúde. É uma doença exclusiva do ser humano, tratável e curável”, criticou.

“É preciso ter a educação sexual, as pessoas precisam conhecer essas doenças, ter noção de que existem, são tratáveis e procurar os médicos. É necessário promover essa sensibilização por meio de medidas educativas em escolas, em diferentes locais, e além disso, melhorar serviço de saúde para atender melhor esses pacientes”, apontou.

Coordenadora do departamento de DST/Aids, Mirinilze Giubbina explicou que desde o ano passado Americana trabalha no modelo “porta aberta”, e que isso pode estar relacionado ao aumento de notificações, já que o acesso ao teste está mais fácil. Os interessados em realizá-lo podem procurar o serviço de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Não é necessário encaminhamento médico ou jejum para fazer o exame.

No boletim epidemiológico de 2017 sobre sífilis, publicado pelo Ministério da Saúde, alguns fatores são apontados para o crescimento das notificações, observado em todo o país, como o “aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos, redução do uso de preservativo, resistência dos profissionais de saúde à administração da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento mundial de penicilina, entre outros. Além disso, o aprimoramento do sistema de vigilância pode se refletir no aumento de casos notificados”.

Um terço das gestantes contamina bebê

Foram notificados 52 casos de sífilis congênita este ano na RPT (Região do Polo Têxtil), o que representa 29% do número de gestantes contaminadas (176) nas cidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Os dados, levantados junto às prefeituras da região, apontam para pré-natal inadequado. São notificados os casos nos quais não houve tratamento à gestante até um mês antes do parto – nem todas as crianças adquirem a doença, mas todas elas estão expostas a ela.

Caso houvesse a realização adequada dos testes para identificar a infecção e a realização do tratamento, nenhum bebê deveria nascer com a doença. O apontamento é da infectologista Joana D’arc Gonçalves, do Aliança Instituto de Oncologia. Foto: Editoria de arte / O Liberal

A doença pode provocar aborto, meningite sifilítica, neurosífilis – que provoca paralisia e atrofia ótica, outras paralisias e transtornos psiquiátricos. Além das consequências imediatas, é possível que haja manifestações tardias. As crianças podem apresentar problemas de saúde até os 2 anos decorrentes da contaminação.

“O tratamento é simples, com penicilina. Mas é preciso fazer o diagnóstico, e essa é a ponta do iceberg. Está faltando uma maneira de mudar como a informação está chegando até as pessoas. É preciso mostrar o risco. Isso vale não só para sífilis, mas também para HIV e outras doenças. Estamos em uma fase de retrocesso relacionado a infecções sexualmente transmissíveis”, alertou o infectologista Arnaldo Gouveia Junior.