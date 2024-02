Quantidade saltou de 7.540, em 2010, para 22.924, em 2022, de acordo com dados divulgados pelo IBGE

Novos dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que o número de apartamentos em Americana triplicou em 12 anos. A quantidade saltou de 7.540, em 2010, para 22.924, em 2022.

Americana é o segundo município da RMC com a maior proporção de apartamentos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A expansão coloca Americana como o segundo município da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com a maior proporção de apartamentos, ficando atrás apenas de Campinas, que tem 132.204 unidades, o que representa 30,78% do total de imóveis.

Segundo a Secretaria de Planejamento, Americana conta atualmente com 577 edifícios, conforme a última atualização em julho de 2022.

Destes, cerca de metade são prédios de três andares, totalizando 292 unidades. Além disso, há 100 prédios de seis andares, 76 de quatro andares e outros variados, sendo o edifício mais alto da cidade com 22 andares.

Limitações geográficas

Segundo Kelly Curciol Ferreira, da Lumes Gestão Imobiliária, Americana é uma cidade com limitações geográficas, o que impulsiona o crescimento vertical por meio dos apartamentos.

“É um mercado bastante valorizado na cidade. Tínhamos uma defasagem habitacional muito grande que os apartamentos ajudaram a suprir”, afirma.

Além disso, a tranquilidade e a localização de Americana têm atraído tanto moradores da região quanto estudantes, transformando-a em uma cidade dormitório, acrescenta Kelly.

Para a arquiteta urbanista Daniela Morelli de Lima, autora do livro “Americana em um Século”, o crescimento reflete novas demandas e desafios para o planejamento urbano.

Enquanto houve um estímulo ao desenvolvimento industrial nas décadas passadas, hoje a cidade se depara com questões relacionadas ao crescimento do setor de serviços e à necessidade de adaptação do planejamento urbano.

Ao todo, a cidade tem, hoje, 89.121 domicílios. O número abrange os apartamentos, que respondem por 25,7% da quantidade de imóveis, 64.742 casas (72,5%) e 1.455 (1,6%) casas de vila ou em condomínios.

Legislação rigorosa

Secretário de Planejamento de Americana, Diego Guidolin destaca que a cidade possui uma legislação rigorosa para lidar com o crescimento urbano, com taxas obrigatórias que são investidas em melhorias e mitigação de problemas eventualmente causados pelos novos empreendimentos. Isso inclui taxas de saneamento, Fundo Municipal do Desenvolvimento Urbano e estudos de impacto de vizinhança.

Segundo Kleber Ferreira, diretor da Lumes Gestão Imobiliária, a verticalização dos imóveis atende a uma demanda diversificada, desde programas habitacionais até investimentos de alto padrão.

Ele destaca a faixa de preço entre R$ 190 mil e R$ 400 mil como a mais procurada, com muitas pessoas optando por investir em apartamentos para posterior locação.

Número de apartamentos na região, segundo o IBGE:

Cidade Censo 2010 Censo 2022 Americana 7.540 22.924 Hortolândia 1.217 12.868 Nova Odessa 515 2.954 Santa Bárbara 2.510 9.555 Sumaré 3.379 15.268

Número de prédios em Americana, separado pela quantidade de andares, segundo a prefeitura: