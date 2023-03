Em 10 anos, UPA viveu abre-fecha e custou R$ 7 milhões em obras

Unidade passou por reforma com investimento de R$ 1,5 milhão - Foto: Marcelo Rocha - Liberal - 21.3.2023.JPG

Em seus dez anos de existência, o prédio da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida Cillos, acumulou aberturas e fechamentos e já custou quase R$ 7 milhões em obras. A última reforma teve início em 1º de fevereiro deste ano e será entregue pelo prefeito Chico Sardelli (PV) neste sábado, com investimento de R$ 1,5 milhão.

O imóvel começou a ser construído em maio de 2010 e foi inaugurado pela gestão Diego de Nadai (sem partido) em 21 de outubro de 2013, como UPA Cidade Jardim. A obra custou R$ 3 milhões.

Em novembro de 2014, a UPA, à época chamada de PAI (Programa de Atendimento Imediato), fechou porque os funcionários do Instituto SAS, que administrava a unidade, cruzaram os braços por conta de atraso salarial.

O governo Omar Najar (MDB) reabriu a unidade em setembro de 2015, desta vez como UPA São José, após uma reforma viabilizada por meio de convênio firmado entre a prefeitura e o Ministério da Saúde. O valor ficou em R$ 2,46 milhões. No entanto, o local voltou a fechar em janeiro de 2017, por falta de funcionários.

As portas do prédio se abriram novamente em maio do mesmo ano, mas a unidade não contava mais com serviços de emergência e levava o nome de UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos.

Em abril de 2020, a UBS se transformou em Hospital de Campanha para pacientes com Covid-19. O local nunca funcionou.

No mesmo ano, segundo a prefeitura, o imóvel também realizou atendimentos ginecológicos e abrigou o Programa Mamãe Nenê, que faz o acompanhamento de crianças desde a alta da maternidade até os 4 anos de idade. Contudo, desde então, não houve mais a utilização.

A partir deste fim de semana, o local voltará a funcionar como UPA São José, com atendimento 24 horas, sete dias por semana. A cerimônia de inauguração acontece hoje, às 10h, enquanto os atendimentos começam amanhã, às 7h.

A unidade deve realizar uma média de 200 atendimentos por dia.

Cronologia da unidade

Espaço na Avenida Cillos acumula aberturas e fechamentos